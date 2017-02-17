Баня сгорела в г. Навашино Нижегородской области утром 19 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, в 07:39 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании бани в г.о.г. Навашино. В результате сгорела кровля бани на площади 12 кв. м. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от МЧС: 12 человек и две единицы техники.
По информации МЧС, информации о возгорании в ночь на 19 февраля не поступало.
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