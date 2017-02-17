Мужчина погиб из-за неосторожного курения в Арзамасском районе Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина погиб из-за неосторожного курения в Арзамасском районе Нижегородской области 19 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Согласно информации, сообщение о возгорании в жилом доме на ул. Мира в с. Мотовилово Арзамасского района по поступило в 13:24. Там сгорел дом на пл. 30 кв. метров.На месте пожара было обнаружено тело хозяина дома - безработного мужчины 1954 года рождения.