Мужчина погиб из-за неосторожного курения в Арзамасском районе Нижегородской области 19 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, сообщение о возгорании в жилом доме на ул. Мира в с. Мотовилово Арзамасского района по поступило в 13:24. Там сгорел дом на пл. 30 кв. метров.
На месте пожара было обнаружено тело хозяина дома - безработного мужчины 1954 года рождения.
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