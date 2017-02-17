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Происшествия

Два пешехода погибли в Нижегородской области 18 февраля

20 февраля 2017 09:55  [292] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два пешехода погибли в Нижегородской области 18 февраля. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, первый случай со смертельным исходом произошел в Павловском районе: там в 07:15 на 76-м км автодороги Нижний Новгород – Касимов водитель "ГАЗ 2834" совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть перед близко идущим транспортом, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход - женщина 1934 года рождения – погибла.

Второй случай был зарегистрирован в Дивеевском районе: в 21:35 на ул. Дорожной в п. Цыгановка водитель Toyota совершил наезд на пешехода, идущего по проезжей части. Пешеход – мужчина 1965 года рождения – также погиб.

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