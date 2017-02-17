Доследственная проверка проводится в Выксе Нижегородской области по факту гибели мужчины в салоне автомобиля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Доследственная проверка проводится в Выксе Нижегородской области по факту гибели мужчины в салоне автомобиля. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 20 февраля 2017 года.Согласно информации, вечером 18 февраля в р.п. Ближне-Песочное г.о.г. Выкса произошло возгорание автомобиля. После его тушения в салоне было обнаружено тело 29-летнего хозяина авто.По предварительным данным, на ул. Маяковского автомашина марки Ford наехала на канализационный люк и застряла. После неоднократных попыток вытащить застрявший автомобиль двое пассажиров покинули место ДТП. "Предположительно, из-за механических повреждений произошло возгорание подкапотного пространства автомобиля, после чего огонь перекинулся в салон машины. Водитель, находившийся на переднем сиденье авто, скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.С целью установления причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, мужчина скончался из-за отравления продуктами горения.