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Происшествия

Женщина-водитель наехала на стоящий на остановке троллейбус в Нижнем Новгороде 19 февраля

20 февраля 2017 11:00  [87] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Женщина-водитель наехала на стоящий на остановке общественного транспорта троллейбус в Нижнем Новгороде 19 февраля. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, в 08:00 на пр. Гагарина в Приокском районе водитель на автомобиле Plymouth совершила наезд на троллейбус ВМЗ 52981, стоящий на остановке.

В результате ДТП она получила сотрясение головного мозгла и ушиб мягких тканей головы. После медосмотра отпущена.

Напомним, два пешехода погибли в Нижегородской области 18 февраля.

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Теги:
ГИБДД ДТП
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