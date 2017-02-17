Женщина-водитель наехала на стоящий на остановке троллейбус в Нижнем Новгороде 19 февраля

Женщина-водитель наехала на стоящий на остановке общественного транспорта троллейбус в Нижнем Новгороде 19 февраля. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Согласно информации, в 08:00 на пр. Гагарина в Приокском районе водитель на автомобиле Plymouth совершила наезд на троллейбус ВМЗ 52981, стоящий на остановке.
В результате ДТП она получила сотрясение головного мозгла и ушиб мягких тканей головы. После медосмотра отпущена.
Напомним
, два пешехода погибли в Нижегородской области 18 февраля.
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