Подросток вместе с матерью подозревается в убийстве отца в Богородске Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подросток вместе с матерью подозревается в убийстве отца в Богородске Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СКР по региону 20 февраля 2017 года.Согласно информации, 15 февраля с заявлением о безвестном исчезновении 49-летнего мужчины обратилась его дочь.По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). "17 февраля тело разыскиваемого с признаками насильственной смерти было обнаружено в подвале частного дома в дер. Кусаковска. По подозрению в совершении преступления задержали 49-летнюю сожительницу погибшего", - говорится в сообщении.По версии следствия, 12 февраля в ходе ссоры подозреваемая несколько раз ударила сожителя ножницами. Прибежавший на крики их 14-летний сын также стал участником расправы, нанеся отцу несколько ножевых ранений. Потом они спрятали тело в подвале дома, забросав его грунтом.В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).Подросток уже помещен под домашний арест, в отношении его матери будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ей меры пресечения. От дачи показаний подозреваемые отказались.