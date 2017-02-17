НРО ОНФ взяло на контроль вопросы складирования мусора в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Так, 20 февраля 2017 года эксперт НРО ОНФ Илья Савинов направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на действия руководителя управления ФАС по Нижегородской области Михаила Теодоровича.



В частности, он отмечает, что "из анализа действий УФАС по Нижегородской области можно сделать вывод о возможном лоббировании руководством УФАС интересов целого ряда недобросовестных участников рынка ТКО, в действиях которых прослеживаются признаки картельного сговора. Это может свидетельствовать о возможном коррупционном сговоре между руководством УФАС по Нижегородской области и некоторыми участниками рынка по обращению с отходами, которые заинтересованы в затягивании процессов, направленных на введение четких правил работы отрасли, в частности организации работы института региональных операторов по обращению с отходами. Введение данного института, в том числе, обусловлено необходимостью пресечения махинаций с платежами граждан, когда недобросовестные перевозчики несправедливо присваивают средства, предназначенные на обработку и размещение ТКО, сваливая отходы в несанкционированных местах".



В связи с этим Савинов просит руководителя ФАС Игоря Артемьева провести проверку действий Теодоровича в следующем отношении: аргументированность публичной критики со стороны УФАС действий органов исполнительной власти в сфере обращения с ТКО; законность и обоснованность вынесенных решений в отношении нормативно-правовых актов правительства Нижегородской области, регламентирующих деятельность в сфере обращения с ТКО; лоббирование руководством УФАС интересов конкретной группы участников рынка по обращению с ТКО; наличие коррупционной составляющей в действиях руководителя УФАС по Нижегородской области.



Напомним, на пресс-конференции 14 февраля 2017 года Савинов



Савинов отметил, что разработанная правительством



При этом Теодорович считает, что подобное закрепление мусороперевозчиков "уничтожит конкуренцию" и "введет что-то вроде крепостного права" для бизнесменов, уже много лет занимающихся вывозом отходов. Он также назвал разработанную схему затратной для населения региона и намекнул на возможную "серую схему" работы с "избранными" перевозчиками.



В тоже время 15 февраля руководитель исполкома НРО ОНФ Леонид Сухотерин направил письмо на имя начальника ГУ МВД РФ по Нижегородской области Ивана Шаева, в котором он просит проверить действия ООО "Реал-Кстово".



В своем письме он отмечает, что в ходе рейда, проведенного активистами ОНФ, были



"В ходе мероприятия, проведенного 19 января 2016 года выяснилось, что пользуясь близостью нахождения к новому полигону "старой Кстовской свалки" (данную свалку эксплуатирует организация ООО "Эко-Реал", тариф на захоронение ТКО около 90 рублей за 1мЗ. (Решением Кстовского районного суда данная свалка закрыта как незаконная). Отходы разгружают и захоранивают на "старой Кстовской свалке". Подъездная дорога и сам новый полигон ООО "Реал-Кстово", по тарифу которого взимается плата за услугу по сбору транспортированию и захоронению ТКО покрыт снегом, отходы на него не поступают и по факту полигон не эксплуатируется (Приложение фото №1,2). Так как конечные бенефициары ООО "Реал -Кстово" и ООО "Эко-Реал" являются одними и теми же лицами, а разделить вновь поступившие ТКО и отходы, накопленные ранее на свалке, не представляется возможным. Следовательно, действия вышеуказанных лиц могут быть квалифицированы по ст. 159 УК РФ", - отмечается в письме. Нижегородское региональное отделение ОНФ взяло на контроль вопросы складирования мусора в Нижегородской области.Так, 20 февраля 2017 года эксперт НРО ОНФ Илья Савинов направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на действия руководителя управления ФАС по Нижегородской области Михаила Теодоровича.В частности, он отмечает, что "из анализа действий УФАС по Нижегородской области можно сделать вывод о возможном лоббировании руководством УФАС интересов целого ряда недобросовестных участников рынка ТКО, в действиях которых прослеживаются признаки картельного сговора. Это может свидетельствовать о возможном коррупционном сговоре между руководством УФАС по Нижегородской области и некоторыми участниками рынка по обращению с отходами, которые заинтересованы в затягивании процессов, направленных на введение четких правил работы отрасли, в частности организации работы института региональных операторов по обращению с отходами. Введение данного института, в том числе, обусловлено необходимостью пресечения махинаций с платежами граждан, когда недобросовестные перевозчики несправедливо присваивают средства, предназначенные на обработку и размещение ТКО, сваливая отходы в несанкционированных местах".В связи с этим Савинов просит руководителя ФАС Игоря Артемьева провести проверку действий Теодоровича в следующем отношении: аргументированность публичной критики со стороны УФАС действий органов исполнительной власти в сфере обращения с ТКО; законность и обоснованность вынесенных решений в отношении нормативно-правовых актов правительства Нижегородской области, регламентирующих деятельность в сфере обращения с ТКО; лоббирование руководством УФАС интересов конкретной группы участников рынка по обращению с ТКО; наличие коррупционной составляющей в действиях руководителя УФАС по Нижегородской области.Напомним, на пресс-конференции 14 февраля 2017 года Савинов заявил о коррупционной составляющей в действиях руководителя Нижегородского УФАС Михаила Теодоровича в борьбе с созданием регионального оператора по обращению с отходами.Савинов отметил, что разработанная правительством схема обращения с отходами предполагает закрепление населенных пунктов и мусороперевозчиков за определенными полигонами складирования отходов.При этом Теодорович считает, что подобное закрепление мусороперевозчиков "уничтожит конкуренцию" и "введет что-то вроде крепостного права" для бизнесменов, уже много лет занимающихся вывозом отходов. Он также назвал разработанную схему затратной для населения региона и намекнул на возможную "серую схему" работы с "избранными" перевозчиками.В тоже время 15 февраля руководитель исполкома НРО ОНФ Леонид Сухотерин направил письмо на имя начальника ГУ МВД РФ по Нижегородской области Ивана Шаева, в котором он просит проверить действия ООО "Реал-Кстово".В своем письме он отмечает, что в ходе рейда, проведенного активистами ОНФ, были выявлены следующие факты. С января 2017 года плата за услугу по сбору, транспортированию и захоронению для потребителей возросла с 300 рублей до 500 рублей за 1мЗ. Поставщик данной услуги обосновал увеличение стоимости тем, что отходы захораниваются на новом полигоне ООО "Реал-Кстово" для которого (решением №23/1 от 29.07.2016г. региональной службы по тарифам Нижегородской области) установлен тариф на захоронение ТКО на новом полигоне расположенном по адресу: Нижегородская область, Кстовский район в 500 м юго-восточнее села Большое Мокрое, участок №3 в размер 1549,91 рублей за тонну."В ходе мероприятия, проведенного 19 января 2016 года выяснилось, что пользуясь близостью нахождения к новому полигону "старой Кстовской свалки" (данную свалку эксплуатирует организация ООО "Эко-Реал", тариф на захоронение ТКО около 90 рублей за 1мЗ. (Решением Кстовского районного суда данная свалка закрыта как незаконная). Отходы разгружают и захоранивают на "старой Кстовской свалке". Подъездная дорога и сам новый полигон ООО "Реал-Кстово", по тарифу которого взимается плата за услугу по сбору транспортированию и захоронению ТКО покрыт снегом, отходы на него не поступают и по факту полигон не эксплуатируется (Приложение фото №1,2). Так как конечные бенефициары ООО "Реал -Кстово" и ООО "Эко-Реал" являются одними и теми же лицами, а разделить вновь поступившие ТКО и отходы, накопленные ранее на свалке, не представляется возможным. Следовательно, действия вышеуказанных лиц могут быть квалифицированы по ст. 159 УК РФ", - отмечается в письме.

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