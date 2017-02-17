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Общество

Синоптики прогнозируют мокрый снег и вьюгу в Нижегородской области 21-22 февраля

20 февраля 2017 12:08  [90] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют мокрый снег и вьюгу в Нижегородской области 21-22 февраля. Об этом сообщает гидрометцентр.

Согласно информации, 20 февраля под влиянием Атлантики сохранится погода с оттепелями: при плотных облаках максимальная температура воздуха днем при юго-западном порывистом ветре составит 0…+2°. Временами возможен мокрый снег, на дорогах сохранятся гололедные явления.

В сообщении отмечается, что 21-22 февраля очередной циклон с Атлантики принесет не только низкий фон атмосферного давления, но и обилие влаги: осадки разной интенсивности (преимущественно в виде мокрого снега), гололеды, на открытых участках завьюжит, возможны снежные заносы. Сохранится порывистый юго-западный ветер. Температура воздуха ночью около 0°, днем местами до +1,+3°. Накат, гололедица.

В ночь на 23 февраля в тылу циклона с северным ветром кратковременно похолодает: при прояснениях ночью подморозит до -5…-7°, в низинах до -9°, кратковременный снег пройдет лишь местами. 23 февраля максимальная температура воздуха вновь повысится до -1…+2°. Погодные условия будут определять воздушные массы атлантического происхождения: фронтальные разделы принесут на большую часть территории области кратковременные осадки (в основном в виде мокрого снега), а также слабые туманы и гололеды.

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Теги:
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