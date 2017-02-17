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Общество

Областной депград планирует утвердить состав рабочей группы по сохранению нижегородских "ажурных" павильонов до конца февраля

20 февраля 2017 12:53  [67] Общество
Вид на Стрелку (Фото: НИА Нижний Новгород)

Вид на Стрелку

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Департамент градостроительного развития Нижегородской области планирует утвердить состав рабочей группы по сохранению металлических павильонов на Стрелке и на Бору до конца февраля 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте 20 февраля.

Рнаее директор Приволжского филиала "ГЦСИ" Анна Гор в ходе научной конференции "Культурные коды Стрелки" обнародовала предполагаемый состав рабочей комиссии, которая займется сохранением уникальных металлических павильонов на Стрелке и на Бору. В экспертную группу предложено включить более двух десятков специалистов. "Я встречалась с Валерием Шанцевым и убедилась, что у него большой интерес к этой теме. Он хорошо в ней разбирается, понимает ценность сооружений. И он за сохранение. Мы предложили создать экспертную группу, и губернатор нас поддержал", - подчеркнула профессор ННГАСУ Татьяна Виноградова.

Тележурналист, общественный активист Георгий Молокин в свою очередь отметил важность того, что вопрос сохранения выявленных ценных объектов решается с привлечением общественности, а не "под ковром". "Я не замечен в льстивом отношении к власти, но в данном случае должен сказать, что позиция губернатора мне чрезвычайно симпатична. Меня радует то обстоятельство, что все эти вопросы у нас в нашем городе и области решаются не под ковром, а с привлечением широких слоев общественности и нервный разговор как-то ушел, и осталось конструктивное обсуждение. Мне кажется, это очень ценно", - добавил он.

Татьяна Виноградова выразила мнение, что металлические конструкции со Стрелки, а также те, которые были обнаружены на Бору, можно перенести на территорию "Нижегородской ярмарки" вместо "временных" павильонов. "В этом, бесспорно, что-то есть: Ярмарка и элементы выставки будут находиться в одном пространстве, как и сто лет назад. Получается, что по крупицам собирается очень интересный проект. Конечно, некоторые потери при переносе возможны, но для этого должны поработать специалисты и технологи, принять участие в переносе и проанализировать этот вопрос. Мы видим культуру металлических конструкций, которая навсегда ушла, ее больше нет в мире. Это мировая ценность. И сейчас важно ее сохранить", - подчеркнула профессор ННГАСУ.

Напомним, пакгаузы на нижегородской Стрелке поставлены на госучет как обладающие признаками объектов культурного наследия.

В 2016 году стало известно, что металлические ажурные конструкции в пакгаузах – части павильонов Всероссийских промышленно-художественных выставок 1882 и 1896 годов в Москве и Нижнем Новгороде соответственно. Общественные деятели, архитекторы выступили за их сохранение.

СПРАВКА:
Кандидатуры 23 экспертов, рекомендуемых к включению в состав рабочей группы:

Научно-технические эксперты: ректор ННГАСУ, профессор, заведующий кафедрой ЮНЕСКО "Экологически безопасное развитие крупного региона: бассейна Волги" Андрей Лапшин; проректор по научной работе, доктор технических наук, профессор кафедры гидротехнических и транспортных сооружений Илья Соболь; профессор кафедры теории сооружений и технической механики, профессор кафедры ЮНЕСКО Татьяна Виноградова; профессор, заведующая кафедрой архитектурного проектирования Анна Гельфонд; кандидат технических наук, заведующий кафедрой строительной конструкции Александр Колесов; кандидат технических наук, доцент, декан инженерно-строительного факультета, заведующий кафедрой теории сооружений и технической механики Борис Лампси; доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой оснований фундаментов и инженерной геологии Евгений Горохов.

Представители общественности города: президент ОАО "ГАЗ" Николай Пугин; директор ЗАО "Старый Нижний" Валерий Камальдинов; директор Приволжского филиала "Центр современного искусства Анна Гор; руководитель МУ "Рождественская сторона Александр Сериков; Ирина Агафонова, Зоя Рюрикова, Марина Игнатушко, Георгий Молокин.

Представители Законодательного собрания Нижегородской области: Надир Хафизов, Олег Шавин, Евгений Березин.

Представители архитектурного сообщества: директор департамента градостроительного развития Нижегородской области Александр Бодриевский, главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов, главный архитектор Нижнего Новгорода Виктор Быков, Владимир Молоканов, Евгений Пестов, Александр Худин.

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