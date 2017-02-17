Областной депград планирует утвердить состав рабочей группы по сохранению нижегородских "ажурных" павильонов до конца февраля

Департамент градостроительного развития Нижегородской области планирует утвердить состав рабочей группы по сохранению металлических павильонов на Стрелке и на Бору до конца февраля 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте 20 февраля.
Рнаее директор Приволжского филиала "ГЦСИ" Анна Гор в ходе научной конференции "Культурные коды Стрелки" обнародовала предполагаемый состав рабочей комиссии, которая займется сохранением уникальных металлических павильонов на Стрелке и на Бору
. В экспертную группу предложено включить более двух десятков специалистов. "Я встречалась с Валерием Шанцевым и убедилась, что у него большой интерес к этой теме. Он хорошо в ней разбирается, понимает ценность сооружений. И он за сохранение. Мы предложили создать экспертную группу, и губернатор нас поддержал", - подчеркнула профессор ННГАСУ Татьяна Виноградова.
Тележурналист, общественный активист Георгий Молокин в свою очередь отметил важность того, что вопрос сохранения выявленных ценных объектов решается с привлечением общественности, а не "под ковром". "Я не замечен в льстивом отношении к власти, но в данном случае должен сказать, что позиция губернатора мне чрезвычайно симпатична. Меня радует то обстоятельство, что все эти вопросы у нас в нашем городе и области решаются не под ковром, а с привлечением широких слоев общественности и нервный разговор как-то ушел, и осталось конструктивное обсуждение. Мне кажется, это очень ценно", - добавил он.
Татьяна Виноградова выразила мнение, что металлические конструкции со Стрелки, а также те, которые были обнаружены на Бору, можно перенести на территорию "Нижегородской ярмарки" вместо "временных" павильонов. "В этом, бесспорно, что-то есть: Ярмарка и элементы выставки будут находиться в одном пространстве, как и сто лет назад. Получается, что по крупицам собирается очень интересный проект. Конечно, некоторые потери при переносе возможны, но для этого должны поработать специалисты и технологи, принять участие в переносе и проанализировать этот вопрос. Мы видим культуру металлических конструкций, которая навсегда ушла, ее больше нет в мире. Это мировая ценность. И сейчас важно ее сохранить", - подчеркнула профессор ННГАСУ.
Напомним
, пакгаузы на нижегородской Стрелке поставлены на госучет как обладающие признаками объектов культурного наследия.
В 2016 году стало известно
, что металлические ажурные конструкции в пакгаузах – части павильонов Всероссийских промышленно-художественных выставок 1882 и 1896 годов в Москве и Нижнем Новгороде соответственно. Общественные деятели, архитекторы выступили за их сохранение.
СПРАВКА:
Кандидатуры 23 экспертов, рекомендуемых к включению в состав рабочей группы:
Научно-технические эксперты: ректор ННГАСУ, профессор, заведующий кафедрой ЮНЕСКО "Экологически безопасное развитие крупного региона: бассейна Волги" Андрей Лапшин; проректор по научной работе, доктор технических наук, профессор кафедры гидротехнических и транспортных сооружений Илья Соболь; профессор кафедры теории сооружений и технической механики, профессор кафедры ЮНЕСКО Татьяна Виноградова; профессор, заведующая кафедрой архитектурного проектирования Анна Гельфонд; кандидат технических наук, заведующий кафедрой строительной конструкции Александр Колесов; кандидат технических наук, доцент, декан инженерно-строительного факультета, заведующий кафедрой теории сооружений и технической механики Борис Лампси; доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой оснований фундаментов и инженерной геологии Евгений Горохов.
Представители общественности города: президент ОАО "ГАЗ" Николай Пугин; директор ЗАО "Старый Нижний" Валерий Камальдинов; директор Приволжского филиала "Центр современного искусства Анна Гор; руководитель МУ "Рождественская сторона Александр Сериков; Ирина Агафонова, Зоя Рюрикова, Марина Игнатушко, Георгий Молокин.
Представители Законодательного собрания Нижегородской области: Надир Хафизов, Олег Шавин, Евгений Березин.
Представители архитектурного сообщества: директор департамента градостроительного развития Нижегородской области Александр Бодриевский, главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов, главный архитектор Нижнего Новгорода Виктор Быков, Владимир Молоканов, Евгений Пестов, Александр Худин.
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