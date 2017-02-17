Нижегородская администрация планирует определиться с подрядчиком по ремонту д.19 на пр.Ленина в I квартале 2017 года Общество

д.19 по пр.Ленина (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Администрация Нижнего Новгорода планирует определиться с подрядчиком по ремонту д.19 на пр.Ленина в I квартале 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил первый заместитель сити-менеджера Нижнего Новгорода Сергей Миронов после оперативного совещания 20 февраля.



В январе 2017 года сообщалось, что администрация



Сегодня Сергей Миронов сообщил, что необходимые средства в городском бюджете предусмотрены. По его словам, ДУК Ленинского района сейчас определяется с подрядной организацией, которая проведет ремонтные работы. Сроки самих работ пока не определены.



Администрация Нижнего Новгорода планирует определиться с подрядчиком по ремонту д.19 на пр.Ленина в I квартале 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил первый заместитель сити-менеджера Нижнего Новгорода Сергей Миронов после оперативного совещания 20 февраля.В январе 2017 года сообщалось, что администрация рассматривает вопрос выделения 22 млн рублей на ремонт д.19 по пр.Ленина.Сегодня Сергей Миронов сообщил, что необходимые средства в городском бюджете предусмотрены. По его словам, ДУК Ленинского района сейчас определяется с подрядной организацией, которая проведет ремонтные работы. Сроки самих работ пока не определены. Напомним , что д.19 по пр.Ленина признан аварийным и подлежит реконструкции. Согласно проекту, необходимо усиление фундамента дома и обвязка несущих стен. Трещина на доме образовалась в феврале 2015 года.

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