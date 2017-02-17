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Общество

Нижегородская администрация планирует определиться с подрядчиком по ремонту д.19 на пр.Ленина в I квартале 2017 года

20 февраля 2017 13:02  [58] Общество
д.19 по пр.Ленина

д.19 по пр.Ленина

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Администрация Нижнего Новгорода планирует определиться с подрядчиком по ремонту д.19 на пр.Ленина в I квартале 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил первый заместитель сити-менеджера Нижнего Новгорода Сергей Миронов после оперативного совещания 20 февраля.

В январе 2017 года сообщалось, что администрациярассматривает вопрос выделения 22 млн рублей на ремонт д.19 по пр.Ленина.

Сегодня Сергей Миронов сообщил, что необходимые средства в городском бюджете предусмотрены. По его словам, ДУК Ленинского района сейчас определяется с подрядной организацией, которая проведет ремонтные работы. Сроки самих работ пока не определены.

Напомним, что д.19 по пр.Ленина признан аварийным и подлежит реконструкции. Согласно проекту, необходимо усиление фундамента дома и обвязка несущих стен. Трещина на доме образовалась в феврале 2015 года.

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