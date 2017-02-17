Оторвавший погон полицейскому многодетный отец приговорен к условному сроку в Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Оторвавший погон полицейскому многодетный отец приговорен к условному сроку в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры 20 февраля 2017 года.Суд установил, что осужденный 31-летний житель Сергача 29 октября 2016 года был доставлен в отделение полиции за мелкое хулиганство. Находясь в фойе отделения полиции, молодой мужчина стал бить ногами по столам, а когда полицейский сделал ему замечание, осужденный схватил правоохранителя за погон и оторвал его. Кроме того, мужчина ударил полицейского ногой в бедро.В прокуратуре уточнили, что осужденный свою вину в совершенном признал полностью. Он ранее не судим, трудоустроен, воспитывает троих малолетних детей.Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и приговорил его к двум годам лишения свободы условно.