Активисты собрали подписи 30% жителей дома Бориса Немцова в Нижнем Новгороде для установки памятной доски Политика

Макет памятной доски Борису Немцову (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Активисты собрали на февраль 2017 года подписи почти трети жителей дома экс-губернатора Нижегородской области Бориса Немцова в Нижнем Новгороде для установки на нем памятной доски. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила заместитель главы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко 20 февраля.



23 ноября 2016 года Дума Нижнего Новгорода приняла решение об увековечении памяти Бориса Немцова мемориальной доской на доме, где он жил – д.134 по ул. Агрономической.



"Следующими шагами стало создание макета доски и ее утверждение у мамы Бориса Ефимовича. Этот этап завершен. Кроме того, если мемориальная доска устанавливается на многоквартирном доме, нужно согласие не менее двух третей от всех прописанных в доме. А это, к сожалению, процесс долгий и трудоемкий. Дом №134 по Агрономической – многоквартирный. Если не ошибаюсь, там 180 квартир, и собрать подписи жильцов очень сложно. Пока собрано чуть более 30%", - отметила Елизавета Солонченко.



Депутат Заксобрания Нижегородской области, экс-глава Нижнего Новгорода и один из инициаторов установки памятной доски Юрий Лебедев, отвечая на вопросы корреспондента НИА "Нижний Новгород", выразил уверенность, что открытие мемориала состоится до конца 2017 года.



"Конечно, сделать это хотелось все-таки к годовщине гибели Бориса Немцова – к 27 февраля 2017 года. Но подписи пока собираются. Желающих профинансировать ее установку много – в том числе и я. Изготовление самой доски, думаю, тоже много времени не займет", - отметил Юрий Лебедев.



Напомним, администрация Нижнего Новгорода



Борис Немцов



Напомним также, что в годовщину смерти Бориса Немцова нижегородские активисты организовали Активисты собрали на февраль 2017 года подписи почти трети жителей дома экс-губернатора Нижегородской области Бориса Немцова в Нижнем Новгороде для установки на нем памятной доски. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила заместитель главы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко 20 февраля.23 ноября 2016 года Дума Нижнего Новгорода приняла решение об увековечении памяти Бориса Немцова мемориальной доской на доме, где он жил – д.134 по ул. Агрономической."Следующими шагами стало создание макета доски и ее утверждение у мамы Бориса Ефимовича. Этот этап завершен. Кроме того, если мемориальная доска устанавливается на многоквартирном доме, нужно согласие не менее двух третей от всех прописанных в доме. А это, к сожалению, процесс долгий и трудоемкий. Дом №134 по Агрономической – многоквартирный. Если не ошибаюсь, там 180 квартир, и собрать подписи жильцов очень сложно. Пока собрано чуть более 30%", - отметила Елизавета Солонченко.Депутат Заксобрания Нижегородской области, экс-глава Нижнего Новгорода и один из инициаторов установки памятной доски Юрий Лебедев, отвечая на вопросы корреспондента НИА "Нижний Новгород", выразил уверенность, что открытие мемориала состоится до конца 2017 года."Конечно, сделать это хотелось все-таки к годовщине гибели Бориса Немцова – к 27 февраля 2017 года. Но подписи пока собираются. Желающих профинансировать ее установку много – в том числе и я. Изготовление самой доски, думаю, тоже много времени не займет", - отметил Юрий Лебедев.Напомним, администрация Нижнего Новгорода согласовала проведение второго марша памяти Бориса Немцова по ул. Большая Покровская 26 февраля 2017 года. Шествие начнется в 15:00 у здания бывшего кинотеатра "Октябрь", пройдет по ул. Большая Покровская и завершится митингом в 16:00 на пл. Театральной.Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года, в июне 2016 года уголовное дело по данному факту передано в суд . Действующий на тот момент глава горадминистрации Олег Кондрашов отмечал , что вопрос об увековечивании памяти Немцова должен решаться самими нижегородцами. Этот вопрос на муниципальном уровне стало возможным рассматривать через год после его смерти (то есть с конца февраля 2016 года), так как Немцов был награжден госнаградой - медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.Напомним также, что в годовщину смерти Бориса Немцова нижегородские активисты организовали марш его памяти на ул. Большая Покровская. Администрация Нижнего Новгорода сначала не согласовала данный марш, однако позднее мероприятие было одобрено, чему предшествовала негативная реакция на действия администрации Совета по правам человека при Президенте РФ.

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