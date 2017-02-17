Ростелеком
Последние новости рубрики Бизнес
20 февраля 2017 14:50  [148] Совет директоров рассмотрит вопрос о прекращении полномочий гендиректора "ТНС энерго" Дмитрия Аржанова
20 февраля 2017 13:51  [78] "Завод Красный Якорь" поставил более 17 тонн цепей для построенного в Нижнем Новгороде танкера RST27
17 февраля 2017 16:13  [427] Оператору "Дом.ру" грозит штраф до 500 тысяч рублей за нарушение закона "О рекламе" в Нижегородской области
17 февраля 2017 16:04  [345] Нижегородский завод "Красное Сормово" построил для CMS второй танкер RST27
17 февраля 2017 13:53  [338] Суд прекратил производство по делу о банкротстве завода "Труд" в Нижегородской области
17 февраля 2017 11:50  [290] "Ростелеком" информирует о появлении инвайт-кодов от Wargaming для частных клиентов
17 февраля 2017 11:01  [209] Волго-Вятский банк провел семинар по вопросам банковского сопровождения гособоронзаказа
16 февраля 2017 17:34  [431] Инвестсовет одобрил выделение земли под строительство двух жилых домов в центре Нижнего Новгорода
16 февраля 2017 17:05  [420] Нижегородский инвестсовет одобрил выделение земли под производство одноразовых шприцев в Борском г.о.
16 февраля 2017 15:59  [343] Более 300 человек посетили мастер-класс стилиста Дениса Гаммершмидта в "Маринс Парк Отель Нижний Новгород"
Бизнес

"Завод Красный Якорь" поставил более 17 тонн цепей для построенного в Нижнем Новгороде танкера RST27

20 февраля 2017 13:51  [78] Бизнес
АО "Завод Красный Якорь" поставило более 17 тонн цепей для построенного в Нижнем Новгороде танкера проекта RST27. Об этом сообщает пресс-служба завода 20 февраля 2017 года.

Строительство танкера, который получил название Pioneer-2, осуществляло ПАО "Завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) для компании Caspian Marine Services Limited (CMS, зарегистрирована на Британских Виргинских островах). "Завод Красный Якорь" поставил для строительства этого судна три вида цепей общим весом около 17 тонн.

"Вся продукция имеет третью категорию прочности, то есть выдерживают более высокие нагрузки при меньшем калибре. Комплект поставки соответствует требованиям Российского Морского Регистра Судоходства. Поскольку судостроительное предприятие "Красное Сормово" и "Завод Красный Якорь" находятся в одном городе - это создает ряд преимуществ, так как удобно забирать продукцию и осуществлять своевременные поставки", - отметили в компании.

Напомним, что спуск на воду судна Pioneer-2 состоялся 17 февраля 2017 года. Его передача заказчику планируется после швартовых и ходовых испытаний, которые пройдут с открытием навигации.

СПРАВКА:
"Завод Красный Якорь" - единственный российский производитель якорных цепей и комплектующих, сертифицированный Российским Морским Регистром Судоходства, Российским Речным Регистром, Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL). Производит более 1,5 тысячи видов цепей и комплектующих к ним. Имеет военную приемку. Является поставщиком всех судостроительных предприятий России и кораблей Военно-морского Флота РФ, а также крупных угледобывающих компаний. Завод основан в 1898 году.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Масленица
Газпромбанк
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph