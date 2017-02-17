"Завод Красный Якорь" поставил более 17 тонн цепей для построенного в Нижнем Новгороде танкера RST27 Бизнес





Строительство танкера, который получил название Pioneer-2, осуществляло ПАО "Завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) для компании Caspian Marine Services Limited (CMS, зарегистрирована на Британских Виргинских островах). "Завод Красный Якорь" поставил для строительства этого судна три вида цепей общим весом около 17 тонн.



"Вся продукция имеет третью категорию прочности, то есть выдерживают более высокие нагрузки при меньшем калибре. Комплект поставки соответствует требованиям Российского Морского Регистра Судоходства. Поскольку судостроительное предприятие "Красное Сормово" и "Завод Красный Якорь" находятся в одном городе - это создает ряд преимуществ, так как удобно забирать продукцию и осуществлять своевременные поставки", - отметили в компании.







СПРАВКА:

"Завод Красный Якорь" - единственный российский производитель якорных цепей и комплектующих, сертифицированный Российским Морским Регистром Судоходства, Российским Речным Регистром, Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL). Производит более 1,5 тысячи видов цепей и комплектующих к ним. Имеет военную приемку. Является поставщиком всех судостроительных предприятий России и кораблей Военно-морского Флота РФ, а также крупных угледобывающих компаний. Завод основан в 1898 году. АО "Завод Красный Якорь" поставило более 17 тонн цепей для построенного в Нижнем Новгороде танкера проекта RST27. Об этом сообщает пресс-служба завода 20 февраля 2017 года.Строительство танкера, который получил название Pioneer-2, осуществляло ПАО "Завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) для компании Caspian Marine Services Limited (CMS, зарегистрирована на Британских Виргинских островах). "Завод Красный Якорь" поставил для строительства этого судна три вида цепей общим весом около 17 тонн."Вся продукция имеет третью категорию прочности, то есть выдерживают более высокие нагрузки при меньшем калибре. Комплект поставки соответствует требованиям Российского Морского Регистра Судоходства. Поскольку судостроительное предприятие "Красное Сормово" и "Завод Красный Якорь" находятся в одном городе - это создает ряд преимуществ, так как удобно забирать продукцию и осуществлять своевременные поставки", - отметили в компании. Напомним , что спуск на воду судна Pioneer-2 состоялся 17 февраля 2017 года. Его передача заказчику планируется после швартовых и ходовых испытаний, которые пройдут с открытием навигации.СПРАВКА:"Завод Красный Якорь" - единственный российский производитель якорных цепей и комплектующих, сертифицированный Российским Морским Регистром Судоходства, Российским Речным Регистром, Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL). Производит более 1,5 тысячи видов цепей и комплектующих к ним. Имеет военную приемку. Является поставщиком всех судостроительных предприятий России и кораблей Военно-морского Флота РФ, а также крупных угледобывающих компаний. Завод основан в 1898 году.

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