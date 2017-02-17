Администрация планирует определиться с подрядчиками по ремонту дорог Нижнего Новгорода в марте 2017 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Горадминистрация планирует определиться с подрядчиками по ремонту дорог Нижнего Новгорода в марте 2017 года. Об этом после оперативного совещания 20 февраля сообщил директор департамента дорожного хозяйства Андрей Жижин.



По его словам, необходимая конкурсная документация будет размещена на сайте госзакупок 21 февраля. "В конце марта мы выходим на подписание договоров с подрядчиками, в апреле начнутся сами работы: ремонт бортового камня, фрезеровка асфальтобетонного покрытия. К укладке асфальта погода позволяет приступить только в мае", - отметил Жижин.



Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, в свою очередь, пообещал, что масштабная ремонтная кампания должна быть завершена до начала отопительного сезона.



Горадминистрация планирует определиться с подрядчиками по ремонту дорог Нижнего Новгорода в марте 2017 года. Об этом после оперативного совещания 20 февраля сообщил директор департамента дорожного хозяйства Андрей Жижин.По его словам, необходимая конкурсная документация будет размещена на сайте госзакупок 21 февраля. "В конце марта мы выходим на подписание договоров с подрядчиками, в апреле начнутся сами работы: ремонт бортового камня, фрезеровка асфальтобетонного покрытия. К укладке асфальта погода позволяет приступить только в мае", - отметил Жижин.Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, в свою очередь, пообещал, что масштабная ремонтная кампания должна быть завершена до начала отопительного сезона. Ранее сообщалось , что администрация Нижнего Новгорода планирует отремонтировать 1,6 млн кв метров дорог в 2017 году. Облправительство выделило областному центру на эти цели 2,3 млрд рублей.

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