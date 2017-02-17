Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
20 февраля 2017 15:00  [29] Проект - победитель "Серебряного Лучника" - Приволжье стал лауреатом Национальной премии
20 февраля 2017 14:53  [37] Более 120 участников ожидают организаторы выставки "Охота. Рыбалка. Туризм. Отдых" на "Нижегородской ярмарке" 15-19 марта
20 февраля 2017 14:20  [96] Ограничение движения для транспорта с нагрузкой на ось от 6 тонн временно вводится в Нижегородской области с 1 апреля
20 февраля 2017 14:15  [142] Нижегородская прокуратура выявила факт превышения платы за ремонт жилья со стороны УК в Заволжье
20 февраля 2017 13:54  [137] Администрация планирует определиться с подрядчиками по ремонту дорог Нижнего Новгорода в марте 2017 года
20 февраля 2017 13:02  [100] Нижегородская администрация планирует определиться с подрядчиком по ремонту д.19 на пр.Ленина в I квартале 2017 года
20 февраля 2017 12:53  [128] Областной депград планирует утвердить состав рабочей группы по сохранению нижегородских "ажурных" павильонов до конца февраля
20 февраля 2017 12:08  [137] Синоптики прогнозируют мокрый снег и вьюгу в Нижегородской области 21-22 февраля
20 февраля 2017 11:52  [170] НРО ОНФ взяло на контроль вопросы складирования мусора в Нижегородской области
19 февраля 2017 13:18  [768] МЧС не исключает в Нижегородской области возникновения ЧС на автотрассах из-за метели и снежных заносов 19 февраля
Общество

Администрация планирует определиться с подрядчиками по ремонту дорог Нижнего Новгорода в марте 2017 года

20 февраля 2017 13:54  [137] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Горадминистрация планирует определиться с подрядчиками по ремонту дорог Нижнего Новгорода в марте 2017 года. Об этом после оперативного совещания 20 февраля сообщил директор департамента дорожного хозяйства Андрей Жижин.

По его словам, необходимая конкурсная документация будет размещена на сайте госзакупок 21 февраля. "В конце марта мы выходим на подписание договоров с подрядчиками, в апреле начнутся сами работы: ремонт бортового камня, фрезеровка асфальтобетонного покрытия. К укладке асфальта погода позволяет приступить только в мае", - отметил Жижин.

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, в свою очередь, пообещал, что масштабная ремонтная кампания должна быть завершена до начала отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода планирует отремонтировать 1,6 млн кв метров дорог в 2017 году. Облправительство выделило областному центру на эти цели 2,3 млрд рублей.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Масленица
Газпромбанк
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph