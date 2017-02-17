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Культура и отдых

Премьерные показы балета "Жизель" состоятся в Нижегородском театре оперы и балета 24 и 26 марта

20 февраля 2017 14:11  [66] Культура и отдых
Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина (Фото: НИА Нижний Новгород)

Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Премьерные показы балета "Жизель" состоятся в Нижегородском театре оперы и балета имени Пушкина 24 и 26 марта 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщила завлит театра Елена Третьякова.

По ее словам, в марте нижегородцы увидят новую постановку балета, который ранее многократно ставился в театре. Постановщиком балета станет педагог и танцор Юрий Ветров (Москва). Ранее он уже ставил в нижегородском театре балет "Лебединое озеро". Музыкальное оформление спектакля создал дирижер театра Сергей Вантеев, декорации и эскизы костюмов для артистов - заслуженный художник Чувашии Валентин Федоров.

Постановка 2017 года является третьей по счету в Нижегородском театре (первая была поставлена в 1959, вторая в 1984 году). Во второй постановка хореография Жана Коралли, Жюля Перро и Мариуса Петипа перенесена на сцену Нижегородского театра Иоэлем (Юлием) Плахтом.

Начало премьерных показов 24 и 26 марта в 18:00.

Напомним, что в марте 2017 года начнется также подготовка к показу балетного спектакля "Безымянная звезда" на музыку композитора Владимира Качесова.

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