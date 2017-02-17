Ограничение движения для транспорта с нагрузкой на ось от 6 тонн временно вводится в Нижегородской области с 1 апреля Общество

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Всего в перечень дорог, подпадающих под это ограничение, действующее до 30 апреля, попадают 150 дорог области.



Также в распоряжении указывается, что ограничение движения тяжеловесных транспортных средств будет временно вводится и в период с 20 мая по 31 августа 2017 года при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С (по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды).



В управлении также пояснили, что распоряжение и перечень дорог области, на которых будет введено временное ограничение, размещено на главной странице Ограничение движения для транспорта с нагрузкой на ось от 6 тонн и выше временно вводится в Нижегородской области с 1 апреля 2017 года. Об этом сообщает главное управление автомобильных дорог региона со ссылкой на распоряжение облправительства №20-р.Всего в перечень дорог, подпадающих под это ограничение, действующее до 30 апреля, попадают 150 дорог области.Также в распоряжении указывается, что ограничение движения тяжеловесных транспортных средств будет временно вводится и в период с 20 мая по 31 августа 2017 года при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С (по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды).В управлении также пояснили, что распоряжение и перечень дорог области, на которых будет введено временное ограничение, размещено на главной странице ГУАД

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