Нижегородская Дума рассмотрит вопрос о прекращении полномочий члена горизбиркома Вадима Овчинникова Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Дума Нижнего Новгорода рассмотрит вопрос о прекращении полномочий члена местного избиркома, адвоката Вадима Овчинникова. Данный вопрос на февральское заседание Думы вынесла комиссия по МСУ 20 февраля 2017 года.



Начальник юридического управления Гордумы Ирина Маслова рассказала, что заявление о сложении полномочий Овчинников подал по собственному желанию.



"Он предлагался в состав городского избиркома областной избирательной комиссией. Соответственно, к марту 2017 года избирательной комиссии (ИК) НО должна определиться с новым членом комиссии",- отметила Ирина Маслова.



Дума Нижнего Новгорода рассмотрит вопрос о прекращении полномочий члена местного избиркома, адвоката Вадима Овчинникова. Данный вопрос на февральское заседание Думы вынесла комиссия по МСУ 20 февраля 2017 года.Начальник юридического управления Гордумы Ирина Маслова рассказала, что заявление о сложении полномочий Овчинников подал по собственному желанию."Он предлагался в состав городского избиркома областной избирательной комиссией. Соответственно, к марту 2017 года избирательной комиссии (ИК) НО должна определиться с новым членом комиссии",- отметила Ирина Маслова. Напомним , Гордума согласовала кандидатуры в текущий состав избирательной комиссии Нижнего Новгорода 20 апреля 2016 года.

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