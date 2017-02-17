Совет директоров рассмотрит вопрос о прекращении полномочий гендиректора "ТНС энерго" Дмитрия Аржанова Бизнес

Дмитрий Аржанов Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко)

Вопрос о прекращении полномочий гендиректора ПАО ГК "ТНС энерго" Дмитрия Аржанова включен в повестку заседания совета директоров. Об этом говорится в сообщении компании.Согласно информации, заседание совета директоров должно состояться 20 февраля 2017 года. В повестке – вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора и расторжении с ним трудового договора, а также рассмотрение кандидатур на этот пост и избрание нового руководителя.СПРАВКА:Аржанов Дмитрий Александрович родился 14 августа 1972 года в городе Горьком. С 1994 по 1998 год был депутатом Законодательного собрания Нижегородской области. Имеет обширный опыт работы в энергосбытовом бизнесе: с 1997 по 1998 гг. — помощник председателя правления ОАО РАО "ЕЭС России", с 2002 по 2006 гг. — исполнительный директор ОАО "Нижноватомэнергосбыт", в 2006 г. — исполнительный директор ООО "Межрегионсбыт", 2006 - 2007 г. — заместитель генерального директора ООО "Транснефтьсервис С".В 2008 году был назначен генеральным директором ОАО "Нижегородская сбытовая компания". С августа 2012 года по настоящее время — генеральный директор ПАО ГК "ТНС энерго".Собственник российской компании ООО "АФГ Националь", образованной в начале 2013 года. Женат, воспитывает троих дочерей.