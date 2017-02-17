Проект - победитель "Серебряного Лучника" - Приволжье стал лауреатом Национальной премии Общество

Проект - победитель Серебряного Лучника - Приволжье стал лауреатом Национальной премии Фото: Исполнительная дирекция "Серебряный Лучник" - Приволжье



Уточняется, что XX Юбилейная церемония награждения лауреатов Национальной премии "Серебряный Лучник" состоялось 17 февраля в Москве. Участники из Приволжья собрали все главные награды впервые за много лет.



В частности, фестиваль "Всемирный день пельменя" из Ижевска (авторы - министерство национальной политики Удмуртской Республики и ООО "Творческая группа "Восемь человек") стал обладателем приза за Лучший региональный проект. Награду в этой номинации в этом году вручали впервые в истории Национальной премии.



В еще одной новой номинации "Digital коммуникации", на которую претендовали 17 компаний, победу одержала Социальная сеть доноров крови DonorSearch.org из Казани (автор: Руслан Шекуров, Некоммерческое партнерство развития донорства "Донор-Сёрч").



Гран-при Национальной премии - золотой "Серебряный Лучник" присужден ресурсу для поиска доноров, который является казанским проектом.



"Традиционно главной интригой церемонии является номинация "Мастер", победителя в которой выбирают зрители. В итоге награда досталась Владимиру Торину, руководителю департамента общественных связей и коммуникаций АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", ранее много лет проработавшему в Нижнем Новгороде, в Группе компаний "ГАЗ", - сообщает исполнительная дирекция региональной премии.







СПРАВКА:

Региональная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Приволжье учреждена в 2011 году Попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".



Одной из главных целей премии "Серебряный Лучник" - Приволжье является поощрение лучшего опыта специалистов, занимающихся развитием общественных связей, а также расширение возможностей участия региональных организаций и специалистов в Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Традиционно один из региональных проектов-победителей войдет в шорт-лист Национальной премии "Серебряный Лучник", чей автор получит право на его публичную защиту в феврале 2017 года в Москве. Проект - победитель "Серебряного Лучника" - Приволжье стал лауреатом Национальной премии. Об этом сообщает исполнительная дирекция региональной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Приволжье 20 февраля 2017 года.Уточняется, что XX Юбилейная церемония награждения лауреатов Национальной премии "Серебряный Лучник" состоялось 17 февраля в Москве. Участники из Приволжья собрали все главные награды впервые за много лет.В частности, фестиваль "Всемирный день пельменя" из Ижевска (авторы - министерство национальной политики Удмуртской Республики и ООО "Творческая группа "Восемь человек") стал обладателем приза за Лучший региональный проект. Награду в этой номинации в этом году вручали впервые в истории Национальной премии.В еще одной новой номинации "Digital коммуникации", на которую претендовали 17 компаний, победу одержала Социальная сеть доноров крови DonorSearch.org из Казани (автор: Руслан Шекуров, Некоммерческое партнерство развития донорства "Донор-Сёрч").Гран-при Национальной премии - золотой "Серебряный Лучник" присужден ресурсу для поиска доноров, который является казанским проектом."Традиционно главной интригой церемонии является номинация "Мастер", победителя в которой выбирают зрители. В итоге награда досталась Владимиру Торину, руководителю департамента общественных связей и коммуникаций АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", ранее много лет проработавшему в Нижнем Новгороде, в Группе компаний "ГАЗ", - сообщает исполнительная дирекция региональной премии. Напомним , три проекта "Серебряный Лучник" - Приволжье вошли в шорт-лист Национальной премии.СПРАВКА:Региональная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Приволжье учреждена в 2011 году Попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".Одной из главных целей премии "Серебряный Лучник" - Приволжье является поощрение лучшего опыта специалистов, занимающихся развитием общественных связей, а также расширение возможностей участия региональных организаций и специалистов в Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Традиционно один из региональных проектов-победителей войдет в шорт-лист Национальной премии "Серебряный Лучник", чей автор получит право на его публичную защиту в феврале 2017 года в Москве.

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