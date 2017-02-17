БК "НН" уступил "Зениту" со счетом 93:97 в матче Единой лиги ВТБ 19 февраля Спорт

БК НН уступил Зениту со счетом 93:97 в матче Единой лиги ВТБ 19 февраля Фото: БК НН

Баскетбольный клуб (БК) "Нижний Новгород" уступил санкт-петербургскому "Зениту" со счетом 93:97 в матче Единой лиги ВТБ 19 февраля 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородской команды.Игра прошла в Нижнем Новгороде. "Матч "Нижний Новгород" - "Зенит" вполне может претендовать на звание самого жаркого противостояния в текущем сезоне для черно-белых. Наша команда боролась до конца даже после выбывания основных игроков, но не смогла зацепить победу на последней минуте матча", - говорится в сообщении.В команде БК "НН" наибольшее количество очков набрал Петр Губанов (23), в составе гостей самым результативным стал Райан Тулсон (20 очков)."Мы сыграли хороший и жесткий матч. Ничего плохого про свою команду сказать не могу. Они боролись до последнего, столько, сколько могли. К сожалению, сегодня было много других факторов, которые не позволили нам выиграть этот матч", - сказал главный тренер БК "Нижний Новгород" Артурс Шталбергс.