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Спорт

БК "НН" уступил "Зениту" со счетом 93:97 в матче Единой лиги ВТБ 19 февраля

20 февраля 2017 15:05  [13] Спорт
БК НН уступил Зениту со счетом 93:97 в матче Единой лиги ВТБ 19 февраля (Фото: БК НН)

БК НН уступил Зениту со счетом 93:97 в матче Единой лиги ВТБ 19 февраля

Фото: БК НН

Баскетбольный клуб (БК) "Нижний Новгород" уступил санкт-петербургскому "Зениту" со счетом 93:97 в матче Единой лиги ВТБ 19 февраля 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородской команды.

Игра прошла в Нижнем Новгороде. "Матч "Нижний Новгород" - "Зенит" вполне может претендовать на звание самого жаркого противостояния в текущем сезоне для черно-белых. Наша команда боролась до конца даже после выбывания основных игроков, но не смогла зацепить победу на последней минуте матча", - говорится в сообщении.

В команде БК "НН" наибольшее количество очков набрал Петр Губанов (23), в составе гостей самым результативным стал Райан Тулсон (20 очков).

"Мы сыграли хороший и жесткий матч. Ничего плохого про свою команду сказать не могу. Они боролись до последнего, столько, сколько могли. К сожалению, сегодня было много других факторов, которые не позволили нам выиграть этот матч", - сказал главный тренер БК "Нижний Новгород" Артурс Шталбергс.

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