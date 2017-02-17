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Происшествия

Нижегородец подозревается в ножевом ранении заступившегося за мать несовершеннолетнего пасынка

20 февраля 2017 15:49  [533] Происшествия
Следственный комитет РФ (Фото: НИА Нижний Новгород)

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Нижегородской области подозревается в нанесении ножевого ранения несовершеннолетнему пасынку. Об этом сообщает СУ СКР по региону 20 февраля 2017 года.

Следователи полагают, что это произошло еще 2 января 2017 года в доме, расположенном на ул. 5-я линия г.о. Бор, когда подозреваемый 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ссорился с супругой на кухне. Услышав шум, 16-летний сын женщины вступился за нее, на что отчим нанес ножом пасынку ранение в живот.

Школьника госпитализировали в больницу. Экспертиза показала, что молодому человеку причинен тяжкий вред здоровью.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В СУ СКР пояснили, что подозреваемый трудоустроен. Кроме того, он также воспитывает несовершеннолетнюю дочь.

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