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Общество

Роспотребнадзор 20 февраля сообщил об отсутствии вирусов в воде в г. Кстово Нижегородской области

20 февраля 2017 15:53  [79] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Управление Роспотребнадзора 20 февраля сообщило об отсутствии вирусов в воде в г. Кстово Нижегородской области. Об этом сообщает ведомство.

Согласно информации, последние лабораторные исследования показали, что вирусов в воде нет. Лабораторный контроль за качеством питьевой воды и уровнем заболеваемости кишечными инфекциями ведомством будет продолжен. По информации управления, случаев заболеваний кишечных инфекций у людей, употреблявших воду с 17 по 19 февраля, выявлено не было.

Напомним, что 17 февраля 2017 года управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщило, что выявило признаки загрязнения воды в городе. Ведомство организовало комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. При этом в Кстовском водоканале данную информацию опровергли.

Также напомним, что 17 февраля 2017 года надзорное ведомство обнаружило норовирус в воде в Кстове.

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