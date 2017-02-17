Роспотребнадзор 20 февраля сообщил об отсутствии вирусов в воде в г. Кстово Нижегородской области

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)
Управление Роспотребнадзора 20 февраля сообщило об отсутствии вирусов в воде в г. Кстово Нижегородской области. Об этом сообщает ведомство.
Согласно информации, последние лабораторные исследования показали, что вирусов в воде нет. Лабораторный контроль за качеством питьевой воды и уровнем заболеваемости кишечными инфекциями ведомством будет продолжен. По информации управления, случаев заболеваний кишечных инфекций у людей, употреблявших воду с 17 по 19 февраля, выявлено не было.
Напомним
, что 17 февраля 2017 года управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщило, что выявило признаки загрязнения воды в городе. Ведомство организовало комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. При этом
в Кстовском водоканале данную информацию опровергли.
Также напомним
, что 17 февраля 2017 года надзорное ведомство обнаружило норовирус в воде в Кстове.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+