Роспотребнадзор 20 февраля сообщил об отсутствии вирусов в воде в г. Кстово Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Управление Роспотребнадзора 20 февраля сообщило об отсутствии вирусов в воде в г. Кстово Нижегородской области. Об этом сообщает ведомство.



Согласно информации, последние лабораторные исследования показали, что вирусов в воде нет. Лабораторный контроль за качеством питьевой воды и уровнем заболеваемости кишечными инфекциями ведомством будет продолжен. По информации управления, случаев заболеваний кишечных инфекций у людей, употреблявших воду с 17 по 19 февраля, выявлено не было.







Управление Роспотребнадзора 20 февраля сообщило об отсутствии вирусов в воде в г. Кстово Нижегородской области. Об этом сообщает ведомство.Согласно информации, последние лабораторные исследования показали, что вирусов в воде нет. Лабораторный контроль за качеством питьевой воды и уровнем заболеваемости кишечными инфекциями ведомством будет продолжен. По информации управления, случаев заболеваний кишечных инфекций у людей, употреблявших воду с 17 по 19 февраля, выявлено не было. Напомним , что 17 февраля 2017 года управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщило, что выявило признаки загрязнения воды в городе. Ведомство организовало комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. При этом в Кстовском водоканале данную информацию опровергли. Также напомним , что 17 февраля 2017 года надзорное ведомство обнаружило норовирус в воде в Кстове.

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