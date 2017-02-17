Программа масленичных гуляний в Нижнем Новгороде с 20 по 26 февраля Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)

Программа масленичных гуляний в Нижнем Новгороде с 20 по 26 февраля.На масленичной неделе в Нижнем Новгороде состоится около 50 мероприятий, приуроченных к встрече весны. Библиотеки, музеи, досуговые центры и другие учреждения культуры подготовили для нижегородцев тематические мастер-классы, культурно-развлекательные программы, игры и традиционные угощения.Нижегородский район.20-24 февраля - Интерактивные детские программы "Масленка" для организованных групп по предварительным заявкам. (Музей "Щелоковский хутор", ул. Горбатовская, 41). Программа продлится с 10:00 до 16:00.20 февраля - Культурно-развлекательная программа "Широка да весела наша Масленица". Рассказ о народной масленице в доме Добролюбовых, масленичные угощения: "Лишь сегодня и у нас пейте теплый вятский квас, блинами заедайте и музей наш вспоминайте", игры, хороводы, конкурсы, катание с горки, сжигание чучела Масленицы. (наб. Лыковая дамба, д.2, 2а). Начало в 12:00.20-26 февраля - Игровая программа "Ишь ты, Масленица!" (Мемориальный дом - усадьба семьи Добролюбовых, наб. Лыковая дамба, д.2, 2а). Начало в 12:00.25 февраля - Массовые гуляния на площади Горького. Программа мероприятий рассчитана на широкую аудиторию. Для гостей будут организованы мастер-классы по изготовлению масленичных кукол, работе с натуральной кожей от кожевенников, изготовлению украшений, лоскутному шитью, созданию текстильных игрушек, художественной ковке и так далее. Начало в 13:00.Приокский район.26 февраля – Развлекательная программа в парке "Швейцария". Праздник будет включать традиционные масленичные гулянья, театрализованное шоу, игры, спортивные состязания и конкурсы. Начало в 12:00.Советский район.26 февраля – Народные гулянья и игры в музее-заповеднике "Щелоковский хутор. Гостей ждут масленичный поезд, частушечные бои, пляски и хороводы, традиционные песни. Праздник завершится традиционным торжественным сожжением огромного чучела Масленицы. Проводы зимы, организованные в музее-заповеднике дадут возможность окунуться в атмосферу настоящего русского праздника с Петрушкой и "Вертепом", кулачными боями, бродячими актёрами, взятием снежной крепости и сжиганием чучела Масленицы. (ул. Горбатовская, д. 41). Начало в 12:00.Сормовский район.26 февраля – В рамках праздника для гостей будут приготовлены бесплатные блины, забава с ледяным столбом, сжигание чучела. (Сормовский парк культуры и отдыха). Начало в 11:00.Параллельно в 12:00 начнется праздничная программа в зоопарке "Лимпопо". Всех пришедших ждут русские забавы, театрализованные представления, развлекательно-игровая программа, покорение масленичного столба. (ул. Ярошенко, д. 7 "Б").Канавинский район.26 февраля – В Канавинском районе Масленица будет отмечаться на трех площадках парка им. 1 Мая "Ай, да Масленица!", площадка "Богатырская наша сила!", площадка "Разудалое казачество!". Гостей ждут: конкурс "Канавинская частушка!", театрализованное представление, блинные соревнования, выступления творческих коллективов, дискотека, спортивные состязания, выставка "История казачества", выступления фольклорных коллективов. Начало в 11:00.Автозаводский район.26 февраля – Праздничная программа состоится в Автозаводском парке культуры и отдыха. В течение дня на территории парка будут работать масленичные торговые ряды с угощениями и сувенирами, пройдут конкурсы для детей и взрослых, дискотека, а также концертно-развлекательная программа, в которой примут участие творческие коллективы Дворца культуры ОАО "ГАЗ". Кульминацией станет торжественное сожжение чучела Масленицы. Начало гуляний в 12:00.