Банки в Нижегородской области увеличили выдачу кредитов в 2016 году на 16% - до 908 млрд рублей Экономика

Волго-Вятское ГУ Центробанка Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банки в Нижегородской области увеличили выдачу кредитов в 2016 году на 16% - до 908 млрд рублей. Об этом сообщает управление по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России.Кредитный портфель банков, расположенных на территории Нижегородской области, по данным на 1 января 2017 года, достиг 538 млрд рублей, в том числе кредитный портфель предприятий - 330 млрд рублей, населения - 208 млрд рублей.Сумма просроченного долга нижегородских предприятий и организаций снизилась на 8% за 2016 год и составила на 1 января 2017 года 21 млрд рублей. Доля просроченного долга кредитном портфеле юридических лиц составила 6,3%, тогда как в среднем по России эта цифра составляет 6,9%.Просрочка по кредитам населению по итогам прошлого года находилась на уровне 7% (14,6 млрд рублей) от общей суммы кредитного портфеля физических лиц. В Волго-Вятском ГУ ЦБ отметили, что этот показатель находится ниже общероссийского уровня (7,9%).Также в 2016 году кредитные организации привлекли в Нижегородской области 620,5 млрд рублей, что на 6,4% больше, чем годом ранее. В том числе вклады населения выросли на 8% - до 437 млрд рублей, а депозиты нижегородских предприятий снизились на 5% и составили 63 млрд рублей.