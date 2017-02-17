Концерт памяти погибшего в крушении ТУ-154 Андрея Савельева пройдет в Нижнем Новгороде 21 февраля Культура и отдых

Андрей Савельев Фото: Из соцсетей



Мероприятие пройдет в Большом зале Нижегородского музыкального училища имени М.А.Балакирева.



Солист ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова Андрей Савельев



На призыв Нижегородского музыкального училища имени Балакирева почтить память солиста откликнулись музыканты из Нижегородского русского народного оркестра, Нижегородского камерного музыкального театра имени Владимира Степанова, ансамбль солистов "Нижегородский сувенир", ансамбль песни и танца ПФО Национальной гвардии России и Нижегородский ансамбль народной песни "Любава".



Начало в 17:30. Концерт памяти погибшего в крушении ТУ-154 Андрея Савельева пройдет в Нижнем Новгороде 21 февраля 2017 года. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.Мероприятие пройдет в Большом зале Нижегородского музыкального училища имени М.А.Балакирева.Солист ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова Андрей Савельев погиб в катастрофе ТУ-154 25 декабря 2016 года.На призыв Нижегородского музыкального училища имени Балакирева почтить память солиста откликнулись музыканты из Нижегородского русского народного оркестра, Нижегородского камерного музыкального театра имени Владимира Степанова, ансамбль солистов "Нижегородский сувенир", ансамбль песни и танца ПФО Национальной гвардии России и Нижегородский ансамбль народной песни "Любава".Начало в 17:30.

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