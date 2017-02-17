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Общество

"УФАС необходимо внести изменения в закон о конкуренции, тогда услуги станут более качественными", - Александр Суханов

20 февраля 2017 17:12  [77] Общество
Александр Суханов

Александр Суханов

Управлению Федеральной антимонопольной службы (УФАС) необходимо внести изменения в закон о конкуренции, тогда услуги станут более качественными", - сказал политический обозреватель Александр Суханов, комментируя направление Общероссийского народного фронта (ОНФ) жалобы в адрес ФАС РФ на руководителя управления УФАС по Нижегородской области Михаила Теодоровича.

"В Нижегородской области рынок вывоза, складирования и переработки мусора остается едва ли не самым острым экологическим вопросом. Отнюдь не последняя причина этому - несанкционированные свалки, которые образуются стихийно теми перевозчиками мусора, у которых нет ни желания, ни средств вывозить его на официальные пункты складирования. Поскольку все они за пределами городской черты - то транспортные расходы оказываются высокими. Для многих перевозчиков такие расходы оказываются убыточными. И мусор начинают складировать стихийно там, где возможно его оставить - овраги, глухие закоулки, ближайшие пригороды", - считает Александр Суханов.

"В целях прекращения такой порочной практики вывоза ТБО, правительство предложило создать регионального оператора по обращению с отходами. Это предполагает закрепление населенных пунктов и мусороперевозчиков за определенными полигонами складирования отходов, что делает схему вывоза мусора прозрачной как с точки зрения количества довезенного до полигона мусора, так и с точки зрения "пропавшего по дороге". Понятно, что такой подход должен снизить количество стихийных не санкционированных свалок и позволить постепенно их ликвидировать", - отметил он.

"И здесь вполне понятна позиция мелких частных перевозчиков. Они начинают утверждать, что лишаются возможности конкурировать на рынке ТБО. Но так ли это? Да, они лишаются возможности конкурировать путем незаконного складирования мусора на стихийных свалках. Кому от этого плохо? Самим перевозчикам - возрастают затраты. Но есть еще один момент, о котором стараются не упоминать участники рынка. Стихийные свалки не бесхозны. Они тоже имеют своих владельцев-хозяев, которые получают прибыль на разборе и переработке части мусора. Прикрепление перевозчиков к официальным полигонам лишает владельцев стихийных свалок их бизнеса и доходов. Можно ли такое положение дел назвать нормальной эффективной конкуренцией? Думаю, что нет. Конкуренция не появляется стихийно. Для ее развития нужен определенный уровень развития рынка, соответствующее законодательство, исключающее или хотя бы пресекающее незаконное ведение бизнеса и множество других факторов", - подчеркнул политический обозреватель.

"Понятно, что с формальной точки зрения, которую активно поддерживает нижегородское УФАС, такое решение выдавливает с рынка недобросовестных участников. Однако расценивать это как снижение уровня конкуренции - означает лукавить. Ведь заявить себя в качестве игрока и принять участие в конкурсе может действительно каждый. Но это уже накладывает ответственность за качество выполнения условий контракта. Фактически заявления УФАС являются ответом на обращения частных перевозчиков. При этом эксперты нижегородского ОНФ, которые направили в ФАС РФ жалобу на Михаила Теодоровича, смотрят на проблему с другой стороны и руководствуются в своих действиях именно интересами жителей, которые не только платят из своего кармана за вывоз мусора, но потом еще и вынуждены жить рядом со стихийными свалками", - сказал Александр Суханов.

"Мне представляется, что проблема сейчас не только в "картельном сговоре" (по выражению ОНФ Нижегородской области) между УФАС и участниками рынка твердых коммунальных отходов (ТКО), но и в существующем законе о конкуренции, который трактует понимание конкуренции слишком прямолинейно. Это не что иное, как калька с зарубежных аналогов. Только рынок у них и у нас разный по степени развития и по правовому обеспечению. У них каждое звено бизнес-цепочки предоставления услуги населению заточено на интересы населения. А у нас каждое звено - не что иное как дополнительные затраты средств на предоставление услуги. Если убрать лишние звенья в торговых цепочках, наши продукты стали бы на 30% дешевле. Но мы опять говорим - конкуренция", - отметил специалист.

"Я думаю, что УФАС необходимо сделать предложения по внесению изменений в закон о конкуренции таким образом, чтобы конкуренция помогала предоставлять качественные услуги населению и удешевлять их. А пока все хорошее и новое вынуждено пробивать себе дорогу в борьбе с формальными подходами", - подытожил политический обозреватель.

Напомним, что ОНФ направило в ФАС РФ жалобу на действия руководителя УФАС по Нижегородской области Михаила Теодоровича. По мнению эксперта ОНФ Ильи Савинова, между руководством регионального УФАС и недобросовестными участниками рынка ТКО возможен коррупционный сговор. В жалобе Илья Савинов подчеркнул, что "из анализа действий УФАС по Нижегородской области можно сделать вывод о возможном лоббировании руководством УФАС интересов целого ряда недобросовестных участников рынка ТКО, в действиях которых прослеживаются признаки картельного сговора".

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