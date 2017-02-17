Нижегородская администрация продолжает искать участки под пристрои к школам №№100 и 120 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Нижегородская администрация продолжает искать участки под пристрои к школам №№100 и 120.



В ноябре 2016 года депутаты Гордумы



Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов после оперативного совещания 20 февраля 2017 года



Директор департамента строительства Юрий Щеголев сообщил НИА "Нижний Новгород", что по этим школам вопрос строительства пристроев пока прорабатывается: идет поиск участков под пристрои, так как за счет имеющихся рядом с образовательными учреждениями расширить их "не представляется возможным".



В департаменте строительства корреспонденту информагентства также рассказали, что дополнительную работу по увеличению площади земельных участков и освобождению территорий от прав третьих лиц планируется провести по семи пристроям. Их адреса администрация намерена озвучить "как только будут пройдены все этапы согласований и урегулированы вопросы, касающиеся выделения земельных участков".







В 2017 году Нижегородская администрация продолжает искать участки под пристрои к школам №№100 и 120.В ноябре 2016 года депутаты Гордумы рекомендовали нижегородской администрации проработать вопрос строительства пристроев к школам №№100 и 120: тогда депутат Максим Жук отмечал, что эти школы в Ленинском районе особо нуждаются в расширении.Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов после оперативного совещания 20 февраля 2017 года напомнил , что в первую очередь будут возводиться пристрои к школам №№168 (строительство начнется в 2017 году и будет вестись в рамках федеральной программы), 181, 126, 106, 84, 183 и 117. На вопрос о школах №№100 и 120 он не ответил и рекомендовал журналистам обратиться в департамент строительства.Директор департамента строительства Юрий Щеголев сообщил НИА "Нижний Новгород", что по этим школам вопрос строительства пристроев пока прорабатывается: идет поиск участков под пристрои, так как за счет имеющихся рядом с образовательными учреждениями расширить их "не представляется возможным".В департаменте строительства корреспонденту информагентства также рассказали, что дополнительную работу по увеличению площади земельных участков и освобождению территорий от прав третьих лиц планируется провести по семи пристроям. Их адреса администрация намерена озвучить "как только будут пройдены все этапы согласований и урегулированы вопросы, касающиеся выделения земельных участков". Напомним , что в областном центре к 2020 году планируется построить пять школ. Речь идет о строительстве школ в микрорайоне "Юг" на одну тысячу мест, в границах ул. Машинная и Победная - на 900 мест, в микрорайоне "Гагаринские высоты" в Приокском районе - на 675 мест, в микрорайон "Цветы" - на 1,5 тысячи мест, в микрорайоне "Бурнаковский" в Московском районе - на одну тысячу мест.В 2017 году планируется начать строительство школ в "Гагаринских высотах" и "Цветах".

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+