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Общество

Нижегородская администрация продолжает искать участки под пристрои к школам №№100 и 120

20 февраля 2017 17:43  [59] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Нижегородская администрация продолжает искать участки под пристрои к школам №№100 и 120.

В ноябре 2016 года депутаты Гордумы рекомендовали нижегородской администрации проработать вопрос строительства пристроев к школам №№100 и 120: тогда депутат Максим Жук отмечал, что эти школы в Ленинском районе особо нуждаются в расширении.

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов после оперативного совещания 20 февраля 2017 года напомнил, что в первую очередь будут возводиться пристрои к школам №№168 (строительство начнется в 2017 году и будет вестись в рамках федеральной программы), 181, 126, 106, 84, 183 и 117. На вопрос о школах №№100 и 120 он не ответил и рекомендовал журналистам обратиться в департамент строительства.

Директор департамента строительства Юрий Щеголев сообщил НИА "Нижний Новгород", что по этим школам вопрос строительства пристроев пока прорабатывается: идет поиск участков под пристрои, так как за счет имеющихся рядом с образовательными учреждениями расширить их "не представляется возможным".

В департаменте строительства корреспонденту информагентства также рассказали, что дополнительную работу по увеличению площади земельных участков и освобождению территорий от прав третьих лиц планируется провести по семи пристроям. Их адреса администрация намерена озвучить "как только будут пройдены все этапы согласований и урегулированы вопросы, касающиеся выделения земельных участков".

Напомним, что в областном центре к 2020 году планируется построить пять школ. Речь идет о строительстве школ в микрорайоне "Юг" на одну тысячу мест, в границах ул. Машинная и Победная - на 900 мест, в микрорайоне "Гагаринские высоты" в Приокском районе - на 675 мест, в микрорайон "Цветы" - на 1,5 тысячи мест, в микрорайоне "Бурнаковский" в Московском районе - на одну тысячу мест.

В 2017 году планируется начать строительство школ в "Гагаринских высотах" и "Цветах".

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