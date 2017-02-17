Нижегородское правительство приобрело первую в РФ установку для лечения всех глазных болезней у детей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство Нижегородской области приобрело первую в РФ установку для лечения всех глазных болезней у детей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.Криохирургическая установка для проведения офтальмологических операций находится в областной детской клинической больнице. "Регион стал первым в стране, где новое уникальное оборудование позволяет лечить все существующие глазные заболевания у детей, в том числе и у недоношенных новорожденных", - отметили в пресс-службе.Как подчеркнула начальник отдела детства и родовспоможения министерства здравоохранения Нижегородской области Татьяна Боровкова, "примерно 6% детей, родившихся в Нижегородской области - это малыши с низкой и экстремально низкой массой тела". "В силу незрелости, в том числе и зрительного аппарата, у детей возникает риск развития ретинопатии, которая в последствии может привести к слепоте. До конца 2016 года больных деток отправляли в Санкт-Петербург, сталкиваясь с проблемами транспортировки. Сегодня в областной детской больнице можно оперировать малышей на самом современном оборудовании и дать им шанс стать", - отметила Татьяна Боровкова.Главный врач Нижегородской областной детской клинической больницы Олег Кадников подчеркнул, что "40 единиц современного оборудования приобретено для недоношенных детей, хотя диапазон применения оборудования значительно шире". "Оно будет применять при некоторых детских патологиях в любом возрасте, но группа недоношенных, новорожденных детей - самая сложная группа оперируемых. Во-первых, это минимальные анатомические размеры, во-вторых, это самые тяжелые по состоянию дети, а, в третьих, это самая неизведанная, неизученная область. Тем не менее, новые технологии позволяют ставить подобные операции на поток", - подчеркнул Олег Кадников."Новый комплекс оборудования - продолжение тех приобретений, которые проводились последние годы в рамках программы модернизации здравоохранения под тщательным вниманием областного правительства, лично губернатора Валерия Шанцева. Смысл этих преобразований заключается в том, чтобы дети даже с самыми редкими патологиями могли получить помощь на родной земле, чтобы мы не искали на географической карту точку, куда их отправить, чтобы мы могли их лечить у себя дома", - заключил главный врач.По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, в настоящее время уже с помощью этой установки успешно проведены три операции у пациентов четырех, семи и десяти лет с доброкачественными новообразованиями ресничного края век, роговицы и склеры и четыре транссклеральные криопексии (оба глаза у двух пациентов возраста трех месяцев) с ретинопатией недоношенных с применением новой криохирургической консоли. Лазерный коагулятор использовался в инфракрасном спектре дважды в 2016 году для лечения детей с ретинопатией недоношенных. В начале 2017 года уже проведено две операции - транссклеральные криопексии сетчатки у трехмесячной девочки с ретинопатией недоношенных.СПРАВКА:Губернатор Валерий Шанцев потребовал от ЛПУ внедрения трехуровневой системы здравоохранения, основанной на эффективной маршрутизации пациентов от подразделений первичного звена в межрайонные многопрофильные центры и центры высокотехнологичной медпомощи.На первом уровне система включает в себя первичную медико-санитарную помощь (155 медицинских организаций), на втором уровне - специализированную медицинскую помощь (межрайонные центры по профилям - перинатальные, сосудистые, травматологические, центры гемодиализа, онкологические, инфекционные, наркологические), на третьем уровне - высокотехнологичную медицинскую помощь (региональные центры, развернутые на базе 16 государственных медицинских организаций). В 2015 году Нижегородская область стала первой из 30 регионов страны, где по поручению Владимира Путина открылся региональный перинатальный центр.