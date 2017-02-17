Замгубернатора Ростовской области Александр Гребенщиков сменил Аржанова на посту гендиректора "ТНС энерго" Бизнес

ТНС энерго Фото: НИА "Нижний Новгород"



Переизбрание руководителя состоялось сегодня на



Как сообщает пресс-служба, Дмитрий Аржанов возглавлял компанию с 2010 года. Сейчас он сохраняет за собой позицию в Совете директоров компании и будет заниматься вопросами стратегического развития холдинга.



СПРАВКА:

Аржанов Дмитрий Александрович родился 14 августа 1972 года в городе Горьком. С 1994 по 1998 год был депутатом Законодательного собрания Нижегородской области. В 2008 году был назначен генеральным директором ОАО "Нижегородская сбытовая компания". С августа 2012 года - генеральный директор ПАО ГК "ТНС энерго". Собственник российской компании ООО "АФГ Националь", образованной в начале 2013 года.



ПАО ГК "ТНС энерго" является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Воронежская область), АО "ТНС энерго Карелия" (Республика Карелия), ОАО "Кубаньэнергосбыт" (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Республика Марий Эл), ПАО "ТНС энерго НН" (Нижегородская область), АО "ТНС энерго Тула" (Тульская область), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (Ростовская область), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Ярославская область), ООО "ТНС энерго Великий Новгород" (Новгородская область) и ООО "ТНС энерго Пенза" (Пензенская область). Первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Гребенщиков сменил Дмитрия Аржанова на посту генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго". Об этом сообщает пресс-служба компании 20 февраля.Переизбрание руководителя состоялось сегодня на совете директоров ГК "ТНС энерго".Как сообщает пресс-служба, Дмитрий Аржанов возглавлял компанию с 2010 года. Сейчас он сохраняет за собой позицию в Совете директоров компании и будет заниматься вопросами стратегического развития холдинга.СПРАВКА:Аржанов Дмитрий Александрович родился 14 августа 1972 года в городе Горьком. С 1994 по 1998 год был депутатом Законодательного собрания Нижегородской области. В 2008 году был назначен генеральным директором ОАО "Нижегородская сбытовая компания". С августа 2012 года - генеральный директор ПАО ГК "ТНС энерго". Собственник российской компании ООО "АФГ Националь", образованной в начале 2013 года.ПАО ГК "ТНС энерго" является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Воронежская область), АО "ТНС энерго Карелия" (Республика Карелия), ОАО "Кубаньэнергосбыт" (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Республика Марий Эл), ПАО "ТНС энерго НН" (Нижегородская область), АО "ТНС энерго Тула" (Тульская область), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (Ростовская область), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Ярославская область), ООО "ТНС энерго Великий Новгород" (Новгородская область) и ООО "ТНС энерго Пенза" (Пензенская область).

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