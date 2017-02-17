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Общество

Авиарейсы в Казань, Киров и Пензу возобновляются из Нижнего Новгорода в феврале-марте

21 февраля 2017 08:57  [75] Общество

Авиарейсы в Казань, Киров и Пензу возобновляются из Нижнего Новгорода в феврале-марте 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Нижний Новгород" (Стригино) 21 февраля.

Dexter (АО "Авиа Менеджмент Груп") возобновляет полеты в Киров и Пензу. В Киров рейсы открылись с 20 февраля и будут выполняться в понедельник, в среду, четверг и пятницу. Время вылета из аэропорта Стригино – 7:45 (понедельник, среда, пятница) и в 14:35 (четверг). Время в пути – 1:05. Обратные рейсы будут осуществляться в 16:15 (понедельник, среда, пятница) и в 12:30 (в четверг). Время в пути составит 1:10.

В Пензу можно будет улететь по вторникам, четвергам и субботам в 7:35. Обратно – в 15:05.

Перевозку пассажиров будет осуществлять одномоторный турбовинтовой самолёт Пилатус (ПС-12) вместимостью девять человек.

АО "ЮВТ АЭРО" уведомляет об открытии продаж билетов по направлению Казань – Нижний Новгород – Казань. Рейсы будут выполняться с 3 марта по следующему расписанию: понедельник: Казань – Нижний Новгород (20:20), Нижний Новгород – Казань (22:00); вторник: Казань – Нижний Новгород (07:00), Нижний Новгород – Казань (08:40); пятница и воскресенье: Казань – Нижний Новгород (20:45), Нижний Новгород – Казань (22:40). Перевозка будет осуществляться на воздушных судах CRJ-200 вместимостью 50 человек.

Как сообщалось ранее, правительство Нижегородской области готово выделить 37,7 млн рублей на региональные авиаперевозки в 2017 году. Был сформирован перечень по следующим маршрутам: АО "Авиа Менеджмент Груп" (Dexter): Нижний Новгород – Ижевск, три рейса в неделю; Нижний Новгород – Киров, четыре рейса в неделю; Нижний Новгород – Нижнекамск, три рейса в неделю; Нижний Новгород – Ульяновск, три рейса в неделю; АО "ЮВТ АЭРО": Нижний Новгород – Казань, четыре рейса в неделю; Нижний Новгород – Пермь, три рейса в неделю.

Ранее сообщалось, что Dexter возобновит авиарейсы из Ульяновска в феврале 2017 года. Субсидировать полеты из Перми в шесть городов, включая Нижний Новгород, также намерено правительство Пермского края. На данные цели в краевом бюджете предусмотрено 61,35 млн рублей.

Напомним также, что Нижний Новгород не вошел в федпрограмму субсидирования региональных авиаперевозок на 2017 год. В 2016 году из федерального бюджета субсидировался авиамаршрут Нижний Новгород – Минеральные Воды, а также маршрут Нижний Новгород – Екатеринбург.

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