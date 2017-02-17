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Происшествия

Нижегородец получил более года колонии за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде

21 февраля 2017 09:29  [47] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец получил более года колонии за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщила прокуратура региона 21 февраля 2017 года.

Согласно информации, 36-летний житель Нижнего Новгорода мировым судьей в Большемурашкинском районе приговорен к одному году и двум месяцам колонии строгого режима по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Приговор в законную силу не вступил.

Судом установлено, что ранее судимый по этой же статье мужчина 18 июня 2016 года был остановлен полицейскими в Большемурашкинском районе. "Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, что согласно закону приравнивается к управлению транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина работает директором фирмы, женат, воспитывает двоих малолетних детей.

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