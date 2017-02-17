Нижегородец получил более года колонии за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец получил более года колонии за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщила прокуратура региона 21 февраля 2017 года.Согласно информации, 36-летний житель Нижнего Новгорода мировым судьей в Большемурашкинском районе приговорен к одному году и двум месяцам колонии строгого режима по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Приговор в законную силу не вступил.Судом установлено, что ранее судимый по этой же статье мужчина 18 июня 2016 года был остановлен полицейскими в Большемурашкинском районе. "Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, что согласно закону приравнивается к управлению транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина работает директором фирмы, женат, воспитывает двоих малолетних детей.