Правительство РФ выделит 141 млн рублей на поддержку ННГУ им. Лобачевского в 2017 году Общество

ННГУ им. Н.И. Лобачевского Фото: ib-bank.ru (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Правительство РФ выделит 141 млн рублей на поддержку ННГУ им. Лобачевского в 2017 году. Об этом сообщается в документах кабмина.



Согласно информации, финансовая поддержка российским вузам будет оказана в рамках госпрограммы "Развитие образования" на 2013–2020 годы. Соответствующее распоряжение председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 17 февраля.



Средства в размере 10,3 млрд рублей распределяются 21 российскому вузу в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.



Национальный исследовательский государственный университет им. Н.И.Лобачевского стал единственным нижегородским вузом, которому будет оказана финансовая поддержка.



Правительство РФ выделит 141 млн рублей на поддержку ННГУ им. Лобачевского в 2017 году. Об этом сообщается в документах кабмина.Согласно информации, финансовая поддержка российским вузам будет оказана в рамках госпрограммы "Развитие образования" на 2013–2020 годы. Соответствующее распоряжение председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 17 февраля.Средства в размере 10,3 млрд рублей распределяются 21 российскому вузу в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.Национальный исследовательский государственный университет им. Н.И.Лобачевского стал единственным нижегородским вузом, которому будет оказана финансовая поддержка. Напомним также , что ННГУ им. Лобачевского опустился со 193 места в категорию 200-250 в THE BRICS & Emerging Economies Rankings 2017.

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