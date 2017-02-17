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Общество

Правительство РФ выделит 141 млн рублей на поддержку ННГУ им. Лобачевского в 2017 году

21 февраля 2017 09:36  [17] Общество
ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Фото: ib-bank.ru)

ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Фото: ib-bank.ru

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Правительство РФ выделит 141 млн рублей на поддержку ННГУ им. Лобачевского в 2017 году. Об этом сообщается в документах кабмина.

Согласно информации, финансовая поддержка российским вузам будет оказана в рамках госпрограммы "Развитие образования" на 2013–2020 годы. Соответствующее распоряжение председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 17 февраля.

Средства в размере 10,3 млрд рублей распределяются 21 российскому вузу в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

Национальный исследовательский государственный университет им. Н.И.Лобачевского стал единственным нижегородским вузом, которому будет оказана финансовая поддержка.

Напомним также, что ННГУ им. Лобачевского опустился со 193 места в категорию 200-250 в THE BRICS & Emerging Economies Rankings 2017.

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