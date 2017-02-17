Школьница пострадала в ДТП в Семенове Нижегородской области 20 февраля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
Согласно информации, в 07:40 около дома №33 по ул. Трех Коммунистов неустановленный водитель сбил пешехода переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства ДТП выясняются.
После аварии пострадавшая девочка 2003 года рождения была доставлена родителями в ЦРБ и после осмотра медиками отпущена.
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