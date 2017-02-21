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Общество

Нижегородский ЕРКЦ организовал сервис для ответов на вопросы по мобильному телефону клиентов в Кстове

21 февраля 2017 11:22  [75] Общество
ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) организовал сервис для ответов на вопросы по мобильному телефону клиентов в Кстове. Об этом сообщает пресс-служба компании 21 февраля 2017 года.

Услуга "Будь мобильным!" предназначена для того, что бы клиенты смогли задать интересующие их вопросы, касающиеся начислений за отопление и горячую воду по квитанциям ЕРКЦ.

"Ответы на вопросы по мобильному телефону должны стать отличным подспорьем в работе с клиентами. По мобильному телефону контакт-центра компании жители Кстова и Кстовского района получат ответы на интересующие их вопросы по квитанциям ЕРКЦ, а также смогут передать показания индивидуальных приборов учета горячей воды. Помимо этого, жители могут передать показания на сайте ЕРКЦ, позвонить по городскому телефону офиса продаж и обслуживания клиентов в Кстове или вписать в квитанцию при оплате. Также мы запустили сервис по приему показаний через смс. Подробнее о нем наши клиенты могут узнать на оборотной стороне квитанции", - сказал исполнительный директор ЕРКЦ Руфат Расулов.

СПРАВКА:
Мобильный телефон Контакт-центра компании: +7 905-192-17-61. Звонки по нему принимаются с 08:00 до 17:00 с понедельника по четверг и с 08:00 до 16:00 - в пятницу. Суббота, воскресенье - выходные дни. СМС-сообщения по данному телефону не принимаются.

Получить консультацию жители Кстова могу также по телефону 9-14-77 или непосредственно в офисе продаж и обслуживания клиентов ЕРКЦ по адресу: г.Кстово, бульвар Нефтепереработчиков, д. 19.

ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" приступило к работе в сентябре 2007 года. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в трех городах Нижегородской области: Дзержинске, Балахне и Кстове.

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