Доходы бюджета ТФОМС Нижегородской области на 2017 год снижены на 5% от первоначальных Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области на 2017 год снижены на 5% от первоначальных. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 21 февраля 2017 года.



Изменения в закон о бюджете фонда внесены в связи с уточнением остатков средств на счетах фонда на конец 2016 года. С их учетом доходы ТФОМС на 2017 год составят 29 млрд 680,1 млн рублей (снижение 1,5 млрд рублей, или на 4,83% от первоначального бюджета), расходы – 29 млрд 811,1 млн рублей (снижение на 1,3 млрд рублей, или на 4,41%), дефицит – 130,9 млн рублей.



"Фонд медицинского страхования рассчитывается по нормативам, которые задают федералы. Когда мы рассчитывали бюджет ТФОМС осенью 2016 года, мы имели определенные установки федерального фонда, которые в последний момент, в конце декабря, были изменены. Сейчас нам довели поправочные коэффициенты, которые мы обязаны отразить у себя. Да, это потеря денег. Вначале нам обещали индексацию больше, чем инфляция, но в итоге оставили ровно по инфляции", - пояснил ранее журналистам председатель комитета по бюджету и налогам ЗС НО Александр Шаронов.



Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области на 2017 год снижены на 5% от первоначальных. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 21 февраля 2017 года.Изменения в закон о бюджете фонда внесены в связи с уточнением остатков средств на счетах фонда на конец 2016 года. С их учетом доходы ТФОМС на 2017 год составят 29 млрд 680,1 млн рублей (снижение 1,5 млрд рублей, или на 4,83% от первоначального бюджета), расходы – 29 млрд 811,1 млн рублей (снижение на 1,3 млрд рублей, или на 4,41%), дефицит – 130,9 млн рублей."Фонд медицинского страхования рассчитывается по нормативам, которые задают федералы. Когда мы рассчитывали бюджет ТФОМС осенью 2016 года, мы имели определенные установки федерального фонда, которые в последний момент, в конце декабря, были изменены. Сейчас нам довели поправочные коэффициенты, которые мы обязаны отразить у себя. Да, это потеря денег. Вначале нам обещали индексацию больше, чем инфляция, но в итоге оставили ровно по инфляции", - пояснил ранее журналистам председатель комитета по бюджету и налогам ЗС НО Александр Шаронов. Напомним , ЗС НО одобрило закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год в ноябре 2016 года.

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