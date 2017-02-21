Эксперт предстанет перед судом в Нижнем Новгороде по обвинению в завышении размера упущенной выгоды в 29 раз Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, 20 февраля 2017 года, заместитель РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении эксперта ООО НПО "Эксперт Союз" Игоря Татарова. Он обвиняется по ч. 1 ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложного заключения эксперта в суде).



Как полагает следствие, в мае 2008 года арбитражный суд Нижегородской области по иску ООО "Рыбхоз "Борок" возбудил дело о взыскании с ОАО "Средне-Волжский Транснефтепродукт" ущерба, который был причинен разливом нефтепродуктов и уничтожением рыбопосадочного материала.



Во время проведения экспертизы для суда Татаров умышленно сделал недостоверные выводы об упущенной выгоде рыбхоза в сумме более 296 млн рублей. При этом, по данным следствия, ее размер был им завышен в 29 раз.



Уголовное дело направлено в Нижегородский районный суд. Эксперт предстанет перед судом в Нижнем Новгороде по обвинению в завышении размера упущенной выгоды в 29 раз. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.Согласно информации, 20 февраля 2017 года, заместитель РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении эксперта ООО НПО "Эксперт Союз" Игоря Татарова. Он обвиняется по ч. 1 ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложного заключения эксперта в суде).Как полагает следствие, в мае 2008 года арбитражный суд Нижегородской области по иску ООО "Рыбхоз "Борок" возбудил дело о взыскании с ОАО "Средне-Волжский Транснефтепродукт" ущерба, который был причинен разливом нефтепродуктов и уничтожением рыбопосадочного материала.Во время проведения экспертизы для суда Татаров умышленно сделал недостоверные выводы об упущенной выгоде рыбхоза в сумме более 296 млн рублей. При этом, по данным следствия, ее размер был им завышен в 29 раз.Уголовное дело направлено в Нижегородский районный суд.

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