Нижегородец приговорен к семи годам за убийство друга якобы во время нарезки продуктов

Житель Нижегородской области приговорен к семи годам колонии за убийство друга якобы во время нарезки продуктов. Об этом сообщает СУ СКР по региону 21 февраля 2017 года.
Суд установил, что убийство
произошло 2 августа 2016 года в квартире дома по ул. Буденного г.Дзержинск, в которой два друга в этот день отмечали день ВДВ, распивая алкогольные напитки. В ходе распития 49-летний хозяин квартиры нанес 30-летнему гостю ножевое ранение в грудь.
После этого пострадавший вышел на улицу и около дома потерял сознание. Местные жители вызвали "Скорую помощь", однако по дороге в больницу молодой мужчина скончался.
На допросе хозяин квартиры утверждал, что никаких конфликтов в тот день между ним и его гостем не происходило, а ножевое ранение он нанес потерпевшему нечаянно, в ходе нарезки продуктов. Однако следователи опровергли его версию.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорил к семи годам колонии строгого режима.
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