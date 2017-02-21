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Бизнес

ЗС НО отменило норму о предоставлении земель под строительство гостиниц без торгов

21 февраля 2017 11:54  [88] Бизнес
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Законодательное собрание Нижегородской области отменило норму о предоставлении земель под строительство гостиниц без торгов. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 21 февраля 2017 года.

Из закона о регулировании земельных отношений исключено положение, позволяющее предоставлять в аренду без торгов земельные участки под размещение объектов бытового и гостиничного обслуживания.

"Мне кажется, что сегодня уже нет необходимости активизировать процесс строительства гостиниц. Что касается объектов бытового обслуживания, наше мнение таково, что они тоже являются коммерческими, и нет оснований для того, чтобы предоставлять под них землю без торгов", - отмечала ранее министр инвестиций, земельных и имущественных отношений региона Екатерина Пивоварова.

Напомним, регион к ЧМ-2018 должен обеспечить около 7 тысяч гостиничных мест для так называемой "семьи FIFA" – организаторов и партнеров.

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