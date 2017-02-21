Нижегородский студент предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на 23 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Студент одного из нижегородских вузов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на 23 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.Следователи полагают, что молодой человек произвел перерегистрацию нескольких юридических лиц путем внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о директорах, используя паспортные данные физических лиц, не имеющих отношения в финансово-хозяйственной деятельности этих обществ.После этого студент оформил фирмы, а также заключил с банками договоры на обслуживание расчетных счетов по системе удаленного доступа.Далее молодой человек, представившись руководителем холдинга, договорился о сотрудничестве с ранее не знакомым ему представителем юридических лиц, нуждающихся в поиске подрядных организаций для реализации заказов в области проектирования, строительно-ремонтных работ и услуг транспортно-экспедиционного характера.С сентября по декабрь 2015 года, студент получил от представителя юридических лиц доступ к счетам, принадлежащим организациям, которые он курировал. Молодой человек сообщил представителю, что предоставит подрядные организации, в которых нуждаются его клиенты.После заключения договоров на оказание услуг, директора фирм перечисляли денежные средства на счета коммерческих организаций, которые зарегистрировал обвиняемый.Всего сумма перечисленных средств составила 22,8 млн рублей. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).