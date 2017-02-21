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Происшествия

Двое кировчан предстанут перед судом в Нижнем Новгороде по обвинению в контрабанде "Волшебных бобов"

21 февраля 2017 13:08  [80] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое жителей Кирова предстанут перед судом в Нижнем Новгороде по обвинению в контрабанде препаратов для похудения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 21 февраля 2017 года.

По версии следствия, мужчина и женщина из Кирова, а также еще один человек из Республики Казахстан (в настоящее время следствие его не установило) 19 сентября 2016 года незаконно переместили через границу РФ с Казахстаном незарегистрированные в качестве лекарственных средств, но разрешенные к медицинскому применению препараты "Циклональное похудание Волшебные бобы" и "Билайт B-lite", которые содержат в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин. Общая масса веществ составила более 241 грамм, что является крупным размером.

Кировчане перевезли вещества в Нижний Новгород, где встретились с покупателем, которого нашли в социальной сети. 30 сентября 2016 года в условленном месте их задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков.

Кировчанам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС), ч. 30 ч. 3, ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).

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