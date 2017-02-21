Около 75% нижегородцев положительно оценивают деятельность губернатора Валерия Шанцева по данным на февраль 2017 года Политика

Валерий Шанцев, Владимир Путин и Михаил Бабич Фото: НИА "Нижний Новгород"



Наибольшее количество положительных оценок у нижегородцев получил глава государства. Президента Владимира Путина в целом положительно оценивают 88,4% (



На втором месте по числу положительных оценок, как и прежде, губернатор области Валерий Шанцев. 74,4% респондентов оценили его деятельность положительно (в июне 2016 года - 70,6%). Отрицательно – 14,9% (было 20,5%) и 10,7% затруднились ответить.



"При этом количество отрицательных оценок деятельности и президента, и нижегородского губернатора с июня 2016 года снизилось пропорционально – на четверть", - отметил Прудник.



Далее идет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев: 59%, 26% и 15% соответственно.



Деятельность главы своего района в Нижнем Новгороде положительно оценили 56% респондентов, отрицательно 22,1%, затруднились ответить – 21,9%. В области положительно деятельность главы района (города) оценивают 50,1%, отрицательно – 17,4%, при этом затруднились ответить уже 32,5%.



Лично главу Нижнего Новгорода Ивана Карнилина положительно оценили 14,2% опрошенных, негативно его оценивает чуть больше жителей – 17,4%. А 68,3% респондентов на этот вопрос ответить не смогли. О деятельности главы администрации города Сергея Белова затруднились ответить 71,7% нижегородцев при 11,5% положительных и 16,7% отрицательных оценок.



Экс-глава администрации города Олег Кондрашов получил больше положительных оценок, чем сменивший его Белов – 24,8%. Среди нижегородских чиновников (которые названы персонально) это третье место после Шанцева и Лебедева. Отрицательно его деятельность оценили 20%, затруднились ответить – 55,2%.



Экс-главу города Олега Сорокина (сейчас зампредседателя ЗС НО, - прим. НИА "Нижний Новгород") оценивают хуже, чем его преемника. Число положительных оценок составило 11,4%, отрицательных – 42,6%. Затруднились ответить 46%.



Чуть больше жителей области, по сравнению с июнем 2016 года, нашли как оценить деятельность полпреда Михаила Бабича. Если в июне затруднились ответить на этот вопрос более 70% опрошенных, то сейчас уже 68,5%. Количество положительных оценок увеличилось с 18,1% до 23,3%, а отрицательных – уменьшилось с 9,5% до 8,1%.



У спикера регионального парламента Евгения Лебедева число позитивных оценок увеличилось с 22% до 26,7%, при этом число негативных также увеличилось – с 7,6% до 11,1%. Затруднились оценить его деятельность 62,2% респондентов.



Также Прудник отмечает, что в глазах нижегородцев Валерий Шанцев остается самым результативным губернатором области, по сравнению с губернаторами, работавшими в регионе до него. По данным опроса, на это указали 78,9% опрошенных, давших оценку работе губернаторов. "Этот показатель у Валерия Шанцева остается стабильным на протяжении последних лет и не подвержен текущим конъюнктурным колебаниям", - пояснил Прудник. Совокупный рейтинг результативности предыдущих трех губернаторов составил 21,1%: Борис Немцов – 6,7%, Иван Скляров – 10,6%, Геннадий Ходырев – 3,8% от давших оценку.



СПРАВКА:

Социологическое исследование было проведено в феврале 2017 года Институтом политической психологии (группа социологов Александра Прудника). В ходе исследования было опрошено 1 200 респондентов Нижегородской области. Была применена районированная выборка с заданными социально-демографическими квотами. Статистическое отклонение выборки при 2σ - двойном стандартном отклонении составило 2,60%. Опрос проводился методом личного интервьюирования по месту жительства респондентов. При обработке базы данных использовался пакет статистического анализа социологических данных SPSS. Около 75% жителей Нижегородской области положительно оценивают деятельность губернатора Валерия Шанцева по данным на февраль 2017 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом политической психологии (группа социологов Александра Прудника).Наибольшее количество положительных оценок у нижегородцев получил глава государства. Президента Владимира Путина в целом положительно оценивают 88,4% ( в июне 2016 года - 87,7%), отрицательно 8% (было 9,8%), и 3,6% затруднились ответить.На втором месте по числу положительных оценок, как и прежде, губернатор области Валерий Шанцев. 74,4% респондентов оценили его деятельность положительно (в июне 2016 года - 70,6%). Отрицательно – 14,9% (было 20,5%) и 10,7% затруднились ответить."При этом количество отрицательных оценок деятельности и президента, и нижегородского губернатора с июня 2016 года снизилось пропорционально – на четверть", - отметил Прудник.Далее идет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев: 59%, 26% и 15% соответственно.Деятельность главы своего района в Нижнем Новгороде положительно оценили 56% респондентов, отрицательно 22,1%, затруднились ответить – 21,9%. В области положительно деятельность главы района (города) оценивают 50,1%, отрицательно – 17,4%, при этом затруднились ответить уже 32,5%.Лично главу Нижнего Новгорода Ивана Карнилина положительно оценили 14,2% опрошенных, негативно его оценивает чуть больше жителей – 17,4%. А 68,3% респондентов на этот вопрос ответить не смогли. О деятельности главы администрации города Сергея Белова затруднились ответить 71,7% нижегородцев при 11,5% положительных и 16,7% отрицательных оценок.Экс-глава администрации города Олег Кондрашов получил больше положительных оценок, чем сменивший его Белов – 24,8%. Среди нижегородских чиновников (которые названы персонально) это третье место после Шанцева и Лебедева. Отрицательно его деятельность оценили 20%, затруднились ответить – 55,2%.Экс-главу города Олега Сорокина (сейчас зампредседателя ЗС НО, - прим. НИА "Нижний Новгород") оценивают хуже, чем его преемника. Число положительных оценок составило 11,4%, отрицательных – 42,6%. Затруднились ответить 46%.Чуть больше жителей области, по сравнению с июнем 2016 года, нашли как оценить деятельность полпреда Михаила Бабича. Если в июне затруднились ответить на этот вопрос более 70% опрошенных, то сейчас уже 68,5%. Количество положительных оценок увеличилось с 18,1% до 23,3%, а отрицательных – уменьшилось с 9,5% до 8,1%.У спикера регионального парламента Евгения Лебедева число позитивных оценок увеличилось с 22% до 26,7%, при этом число негативных также увеличилось – с 7,6% до 11,1%. Затруднились оценить его деятельность 62,2% респондентов.Также Прудник отмечает, что в глазах нижегородцев Валерий Шанцев остается самым результативным губернатором области, по сравнению с губернаторами, работавшими в регионе до него. По данным опроса, на это указали 78,9% опрошенных, давших оценку работе губернаторов. "Этот показатель у Валерия Шанцева остается стабильным на протяжении последних лет и не подвержен текущим конъюнктурным колебаниям", - пояснил Прудник. Совокупный рейтинг результативности предыдущих трех губернаторов составил 21,1%: Борис Немцов – 6,7%, Иван Скляров – 10,6%, Геннадий Ходырев – 3,8% от давших оценку.СПРАВКА:Социологическое исследование было проведено в феврале 2017 года Институтом политической психологии (группа социологов Александра Прудника). В ходе исследования было опрошено 1 200 респондентов Нижегородской области. Была применена районированная выборка с заданными социально-демографическими квотами. Статистическое отклонение выборки при 2σ - двойном стандартном отклонении составило 2,60%. Опрос проводился методом личного интервьюирования по месту жительства респондентов. При обработке базы данных использовался пакет статистического анализа социологических данных SPSS.

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