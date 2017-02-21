Саровбизнесбанк отмечает рекордное количество открытых социальных вкладов "Доброе дело" в январе 2017 года Бизнес





Совместная социальная программа



"Подводя итоги года, мы вспоминаем множество совершенных добрых дел, искренних улыбок и слов благодарности от подопечных фонда, ну и, конечно, строим новые планы на 2017 год. В наступившем году у нас уже есть повод для гордости - за январь открыто 1 598 вкладов "Доброе дело", это можно считать рекордом!", - отметили в пресс-службе.



"Мы не хотим останавливаться на достигнутом и уверены, что впереди нас ждет еще много благих дел. Для нас это лучшее доказательство социальной ответственности банка. Малыми делами, находя конкретного человека и делая его жизнь хоть немного лучше, можно двигаться к достижению большой цели - благополучию нашего родного региона. Мы рады, что общие ценности разделяют и наши клиенты", - сказала президент Саровбизнесбанка Ирина Алушкина. ПАО "Саровбизнесбанк" отмечает рекордное количество открытых социальных вкладов "Доброе дело" в январе 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба банка 21 февраля.Совместная социальная программа Саровбизнесбанка и фонда "Доброе дело" стартовала год назад. Открыв специальный вклад "Доброе дело", банк предоставил возможность каждому клиенту принять участие в социальных проектах - в качестве благотворительного пожертвования банк из своих средств перечисляет в фонд сумму, равную 0,1% от суммы каждого вновь открытого вклада."Подводя итоги года, мы вспоминаем множество совершенных добрых дел, искренних улыбок и слов благодарности от подопечных фонда, ну и, конечно, строим новые планы на 2017 год. В наступившем году у нас уже есть повод для гордости - за январь открыто 1 598 вкладов "Доброе дело", это можно считать рекордом!", - отметили в пресс-службе."Мы не хотим останавливаться на достигнутом и уверены, что впереди нас ждет еще много благих дел. Для нас это лучшее доказательство социальной ответственности банка. Малыми делами, находя конкретного человека и делая его жизнь хоть немного лучше, можно двигаться к достижению большой цели - благополучию нашего родного региона. Мы рады, что общие ценности разделяют и наши клиенты", - сказала президент Саровбизнесбанка Ирина Алушкина.

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