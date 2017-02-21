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Общество

"Конгресс народов Нижегородской области" провел первое публичное мероприятие

21 февраля 2017 14:00  [55] Общество
Александр Силеенков (слева) (Фото: НИА Нижний Новгород)

Александр Силеенков (слева)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Конгресс народов Нижегородской области" провел первое публичное мероприятие 20 февраля 2017 года.

Круглый стол на тему: "Национальное единство – залог борьбы против международного терроризма и экстремизма" прошел в ННГУ им. Н.И. Лобачевского. К участию в работе круглого стола были приглашены лидеры национально-культурных общественных объединений, представители администрации и правоохранительных органов, вузов, СМИ.

"Это первое публичное мероприятие нашего нового общественного объединения, получившего государственную регистрацию 1 февраля 2017 года. Целями Конгресса являются содействие национальному развитию представителей народов, проживающих в городе Нижнем Новгороде и области, укрепление межнационального согласия в обществе",- отмечает председатель "Конгресса народов Нижегородской области" Александр Силеенков.

"Обстановка в мире достаточно напряженная, события на Ближнем Востоке, Украине, тревожные случаи на Северном Кавказе определили тему нашего круглого стола. Слава Богу, в Нижегородской области стабильная обстановка, многое делается для укрепления межнационального согласия, особенно в Канавинском районе, где активно работает Совет по межнациональным отношения при главе администрации, но наш взгляд необходимо систематизировать работу в этом направлении в каждом районе и в городе в целом", - добавил он.

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