Нижегородское Заксобрание увеличило штрафы за безбилетный проезд в десять раз – до 1 тысячи рублей Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Законодательное собрание Нижегородской области увеличило штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте в десять раз – до 1 тысячи рублей. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании регионального парламента, 21 февраля 2017 года.



Депутаты приняли во втором чтении изменения в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях. Согласно нововведениям, штраф за безбилетный проезд в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, возрастает со 100 рублей до 1 тысячи рублей. Кроме того, со 100 рублей до 500 рублей возрастает штраф за неоплаченный провоз багажа.







Законодательное собрание Нижегородской области увеличило штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте в десять раз – до 1 тысячи рублей. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании регионального парламента, 21 февраля 2017 года.Депутаты приняли во втором чтении изменения в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях. Согласно нововведениям, штраф за безбилетный проезд в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, возрастает со 100 рублей до 1 тысячи рублей. Кроме того, со 100 рублей до 500 рублей возрастает штраф за неоплаченный провоз багажа. Напомним , в первом чтении данные изменения в КоАП были приняты депутатами в июле 2016 года. Инициатором нововведений выступило региональное правительство. Отмечалось, что увеличение штрафа "позволит создать условия для перехода к бескондукторной схеме оплаты проезда в транспорте общего пользования на территории Нижегородской области". Напомним также , что "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) предложил увеличить сумму штрафа за безбилетный проезд в 10-30 раз в марте 2016 года.

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