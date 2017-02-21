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Общество

"Работа по вопросам национального единства в Нижнем Новгороде последние полтора года ведётся слабо", - Алимагомед Махсубов

21 февраля 2017 14:17  [18] Общество
"Работа по вопросам национального единства в Нижнем Новгороде последние полтора года ведётся слабо", - сказал председатель Нижегородской региональной общественной организации "Национально-культурный центр народов Дагестана" Алимагомед Махсубов в рамках заседания круглого стола на тему: "Национальное единство – залог борьбы против международного терроризма и экстремизма" 20 февраля 2017 года.

"Поэтому наша новая организация "Конгресс народов Нижегородской области" и наши мероприятия как раз и призваны заполнить те пробелы в работе местной власти, которые образовались", - добавил он.

"Хочу особо отметить, что на уровне районов города лучше всех работа поставлена в Канавинском районе. И руководство района, и районный депутатский корпус четко понимают важность этой работы. В районе еженедельно проходят мероприятия по укреплению национального согласия, у нас открыт "Музей дружбы народов" и многое другое. Канавинский район, тем более, самый многонациональный район. Именно Канавинский район в этой работе на сегодняшний день является примером для всего города и ориентиром для других районов", - подчеркнул Алимагомед Махсубов.

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