"Работа по вопросам национального единства в Нижнем Новгороде последние полтора года ведётся слабо", - Алимагомед Махсубов Общество





"Поэтому наша новая организация "Конгресс народов Нижегородской области" и наши мероприятия как раз и призваны заполнить те пробелы в работе местной власти, которые образовались", - добавил он.



"Хочу особо отметить, что на уровне районов города лучше всех работа поставлена в Канавинском районе. И руководство района, и районный депутатский корпус четко понимают важность этой работы. В районе еженедельно проходят мероприятия по укреплению национального согласия, у нас открыт "Музей дружбы народов" и многое другое. Канавинский район, тем более, самый многонациональный район. Именно Канавинский район в этой работе на сегодняшний день является примером для всего города и ориентиром для других районов", - подчеркнул Алимагомед Махсубов. "Работа по вопросам национального единства в Нижнем Новгороде последние полтора года ведётся слабо", - сказал председатель Нижегородской региональной общественной организации "Национально-культурный центр народов Дагестана" Алимагомед Махсубов в рамках заседания круглого стола на тему: "Национальное единство – залог борьбы против международного терроризма и экстремизма" 20 февраля 2017 года."Поэтому наша новая организация "Конгресс народов Нижегородской области" и наши мероприятия как раз и призваны заполнить те пробелы в работе местной власти, которые образовались", - добавил он."Хочу особо отметить, что на уровне районов города лучше всех работа поставлена в Канавинском районе. И руководство района, и районный депутатский корпус четко понимают важность этой работы. В районе еженедельно проходят мероприятия по укреплению национального согласия, у нас открыт "Музей дружбы народов" и многое другое. Канавинский район, тем более, самый многонациональный район. Именно Канавинский район в этой работе на сегодняшний день является примером для всего города и ориентиром для других районов", - подчеркнул Алимагомед Махсубов.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+