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Политика

"Позиции нижегородского губернатора прочны", - Роман Амбарцумян

21 февраля 2017 14:47  [100] Политика
"Позиции нижегородского губернатора прочны", - заявил журналистам политолог Роман Амбарцумян, комментируя результаты опроса, проведенного Институтом политической психологии.

"Судя по результатам опроса, проведенного Институтом политической психологии, рейтинг одобрения губернатора по-прежнему ожидаемо высок. Наши земляки называют Валерия Шанцева самым результативным губернатором. Действительно, на фоне предыдущих губернаторов Шанцев демонстрирует сильные компетенции по разным направлениям. Это и нацеленность на достижения, стратегическое мышление, умение разговаривать с людьми, понимание проблематики региона", - считает он.

"Конечно, важна и история успеха, предыдущие действия не остаются незамеченными: это и лоббирование интересов региона в Москве, что способствовало привлечению инвестиций не только в промышленность, но и в строительство мостов, обходов, реконструкцию аэропорта. Крупные проекты продолжают реализовываться, а обязательства в отличие от других регионов, на текущий момент выполняются. Такие данные внимательно отслеживаются на федеральном уровне и, естественно, находят выражение в определенных кадровых решениях. Это особое доверие Валерию Шанцеву со стороны федерального центра сложно не заметить – это и недавнее вхождение в состав президиума Государственного совета России и в Высший совет партии "Единая Россия". В преддверии президентских выборов позиции губернатора прочны. Если Нижегородская область покажет на выборах президента хорошие результаты, то у Валерия Шанцева будут все шансы уверенно переизбраться на новый срок", - выразил мнение Амбарцумян.

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