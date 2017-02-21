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Происшествия

Жительница Дзержинска Нижегородской области приговорена к 7,5 годам за убийство выгонявшего ее из дома сожителя

21 февраля 2017 14:51  [249] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жительница Нижегородской области приговорена к 7,5 годам колонии за убийство выгонявшего ее из дома сожителя. Об этом сообщает СУ СКР по региону 21 февраля 2017 года.

Установлено, что убийство произошло вечером 10 ноября 2016 года в квартире дома по ул. Петрищева г.Дзержинск. Осужденная 40-летняя местная жительница в ходе ссоры со своим 43-летним гражданским мужем нанесла ему ножевое ранение в грудь, от которого он скончался.

На допросе женщина пояснила, что в тот вечер она пришла из магазина, а сожитель стал упрекать ее в долгом отсутствии. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил ее, а затем стал выгонять из дома. В ответ на это женщина и ударила его ножом.

Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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