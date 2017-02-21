Жительница Дзержинска Нижегородской области приговорена к 7,5 годам за убийство выгонявшего ее из дома сожителя Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



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На допросе женщина пояснила, что в тот вечер она пришла из магазина, а сожитель стал упрекать ее в долгом отсутствии. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил ее, а затем стал выгонять из дома. В ответ на это женщина и ударила его ножом.



Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Жительница Нижегородской области приговорена к 7,5 годам колонии за убийство выгонявшего ее из дома сожителя. Об этом сообщает СУ СКР по региону 21 февраля 2017 года.Установлено, что убийство произошло вечером 10 ноября 2016 года в квартире дома по ул. Петрищева г.Дзержинск. Осужденная 40-летняя местная жительница в ходе ссоры со своим 43-летним гражданским мужем нанесла ему ножевое ранение в грудь, от которого он скончался.На допросе женщина пояснила, что в тот вечер она пришла из магазина, а сожитель стал упрекать ее в долгом отсутствии. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил ее, а затем стал выгонять из дома. В ответ на это женщина и ударила его ножом.Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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