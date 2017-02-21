Сбербанк прокредитует МРСК Центра и Приволжья на 4 млрд рублей Бизнес

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Волго-Вятский банк ПАО "Сбербанк России" прокредитует ПАО "МРСК Центра и Приволжья" на 4 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.



Согласно информации, Сбербанк стал победителем открытого аукциона на право оказания компании финансовых услуг, прошедшего 16 февраля 2017 года. Начальная (максимальная) цена контракта была указана в размере 2 млрд, или 10% годовых в течение пяти лет. Предложение Сбербанка составило 1,93 млрд рублей. В торгах также участвовали АО Банк ГПБ и филиал банка ВТБ в Нижнем Новгороде. Они оценили свои услуги в 2 млрд рублей и 1,93 млрд рублей соответственно.



Цель кредита – финансирование производственно-хозяйственной деятельности МРСК, в том числе рефинансирование имеющихся долговых обязательств.











СПРАВКА:

Компания зарегистрирована в Нижнем Новгороде 28 июня 2007 года. С 29 февраля 2008 года представляет собой единую операционную компанию с центром ответственности в Нижнем Новгороде, управляющую девятью региональными филиалами: "Владимирэнерго", "Ивэнерго", "Калугаэнерго", "Кировэнерго", "Мариэнерго", "Нижновэнерго", "Рязаньэнерго", "Тулэнерго", "Удмуртэнерго". Является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям.



Уставный капитал МРСК Центра и Приволжья составляет 11,27 млрд рублей и разделяется на 112,698 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая. 50,4% от уставного капитала принадлежит ПАО "Россети" (Москва). Волго-Вятский банк ПАО "Сбербанк России" прокредитует ПАО "МРСК Центра и Приволжья" на 4 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.Согласно информации, Сбербанк стал победителем открытого аукциона на право оказания компании финансовых услуг, прошедшего 16 февраля 2017 года. Начальная (максимальная) цена контракта была указана в размере 2 млрд, или 10% годовых в течение пяти лет. Предложение Сбербанка составило 1,93 млрд рублей. В торгах также участвовали АО Банк ГПБ и филиал банка ВТБ в Нижнем Новгороде. Они оценили свои услуги в 2 млрд рублей и 1,93 млрд рублей соответственно.Цель кредита – финансирование производственно-хозяйственной деятельности МРСК, в том числе рефинансирование имеющихся долговых обязательств. Напомним , в декабре 2016 года сообщалось, что МРСК Центра и Приволжья планирует привлечь кредит на 5 млрд рублей в Газпромбанке. Он подал единственную заявку на участие в соответствующем аукционе. Напомним также , что прибыль "МРСК Центра и Приволжья" в I полугодии увеличилась по международным стандартам финансовой отчетности на 4,2% по сравнению с тем же периодом 2015 года – до 1,362 млрд рублей.СПРАВКА:Компания зарегистрирована в Нижнем Новгороде 28 июня 2007 года. С 29 февраля 2008 года представляет собой единую операционную компанию с центром ответственности в Нижнем Новгороде, управляющую девятью региональными филиалами: "Владимирэнерго", "Ивэнерго", "Калугаэнерго", "Кировэнерго", "Мариэнерго", "Нижновэнерго", "Рязаньэнерго", "Тулэнерго", "Удмуртэнерго". Является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям.Уставный капитал МРСК Центра и Приволжья составляет 11,27 млрд рублей и разделяется на 112,698 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая. 50,4% от уставного капитала принадлежит ПАО "Россети" (Москва).

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