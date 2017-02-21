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Культура и отдых

Росгосцирк планирует присвоить нижегородскому цирку имя Маргариты Назаровой летом 2017 года

21 февраля 2017 16:51  [51] Культура и отдых
Маргарита Назарова (Фото: RusCircus)

Маргарита Назарова

Фото: RusCircus

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Росгосцирк планирует присвоить нижегородскому цирку имя Маргариты Назаровой летом 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ФКП "Росгосцирк".

Согласно информации, к лету Росгосцирк успеет подготовить и оформить все документы, связанные с присвоением имени нижегородскому филиалу.

"Планируется, что присвоение имени будет приурочено к какому-нибудь большому празднику, например, Дню города. Разумеется, для цирка это большое событие. Поэтому для церемонии планируется подготовить большую программу и пригласить гостей", - сказали в пресс-службе.

Напомним, что ранее руководство нижегородского цирка планировало присвоить ему имя дрессировщицы Маргариты Назаровой в ноябре 2016 года.

Ранее сообщалось, что ГУК "Нижегородский государственный цирк" станет филиалом "Росгосцирка" в течение 2016 года. Напомним также, что исполнительница главной роли в фильме "Полосатый рейс" Маргарита Назарова скончалась в Нижнем Новгороде на 79-м году жизни в 2005 году.

СПРАВКА:
Маргарита Назарова родилась в городе Пушкине Ленинградской области 26 ноября 1926 года. Во время войны была отправлена в Германию. В 1945 году Назарова вернулась на родину. В этом же году в Риге она устроилась в "Цирк на сцене" с сольным акробатическим этюдом. Позднее она начла сниматься в кино.

На съёмках этого фильма она познакомилась с дрессировщиком Константином Константиновским, за которого вскоре вышла замуж. В 1954 году Назарова стала работать помощницей у дрессировщиков Бориса Эдера и своего мужа. Всесоюзную известность Назаровой принесла роль "Полосатый рейс".

В последние годы жила в Нижнем Новгороде. 25 октября 2005 года она скончалась и была похоронена на Нагорном кладбище Нижнего Новгорода (Кстовский район Нижегородской области, близ села Федяково).

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