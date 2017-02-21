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Бизнес

"Руководство ГК "ИлАгро" ставит под угрозу теплоснабжение жителей пос. Сатис", - Илья Вознесенский

21 февраля 2017 17:14  [1] Бизнес
Илья Вознесенский (Фото: из личного архива)

Илья Вознесенский

Фото: из личного архива

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) "Руководство ГК "ИлАгро" ставит под угрозу теплоснабжение жителей пос. Сатис", - сообщил НИА "Нижний Новгород" советник генерального директора по связям с общественностью АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" Илья Вознесенский.

По его словам, в поселке сложилась ситуация, аналогичная той, что ранее произошла в Лыскове. Напомним, там АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" было вынуждено с 1 февраля 2017 года в связи с долгами ограничить поставку газа на Лысковский электротехнический завод, который поставляет теплоэнергию жителям города. Задолженность предприятия перед поставщиком составляет свыше 21 млн рублей и продолжает расти.

"В Дивеевском районе руководство ГК "ИлАгро", в которую входит ОАО "Ильиногорское", владеющее Дивеевским мясокомбинатом (ОАО "Перспектива"), своими действиями, а точнее бездействием ставит под удар жителей поселка Сатис. Дело в том, что предприятие, помимо своего основного вида деятельности (переработка мяса, производство колбасных изделий), осуществляет поставку тепловой энергии больнице поселка Сатис и его жителям, в том числе проживающим в многоквартирных домах. Весной 2016 года новое руководство гарантировало, что имеющаяся задолженность будет погашена в кратчайший срок, так как на тот момент заключались крупные контракты на поставку мясной продукции, и это должно было позволить загрузить заводские мощности и вывести предприятие из кризиса. Поставщик неоднократно принимал гарантии оплаты, но они до сих пор не исполнены", - рассказал Илья Вознесенский.

По его информации, ОАО "Перспектива" с октября 2016 года по январь 2017 года не произвело ни одного платежа в адрес поставщика ресурса. На сегодняшний день сумма долга компании составляет 8,1 млн рублей. С 28 февраля ОАО "Газпром межрегионгаз НН" вводит ограничение поставки газа в отношении должника.

"Это вынужденная мера, поскольку руководство и собственники завода не принимают никаких мер по урегулированию долга", - заключил Илья Вознесенский. Он также напомнил, что право уменьшения количества подаваемого газа вплоть до полного ограничения поставки регламентируется действующим законодательством.

Отметим, что в отношении собственника мясокомбината - ОАО "Ильиногорское" - в конце января 2017 года суд ввел процедуру наблюдения.

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